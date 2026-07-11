Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 11 de julio: quién juega, horarios y dónde ver los cuartos de la Copa del Mundo gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 decidirá a los últimos dos semifinalistas hoy sábado 11 de julio con la disputa de los dos últimos partidos de cuartos de final. Una vez definidas las dos selecciones que se jugarán el primero de los dos billetes a la final, este sábado se conocerá la identidad de los dos equipos restantes en el otro lado del cuadro.

La jornada futbolística en el Mundial arrancará a las 23:00 horas (CEST) en España. Noruega saltará al terreno de juego tras su histórica victoria contra Brasil en octavos para medirse a Inglaterra en los cuartos de final. El equipo de Erling Haaland sigue superando todas las expectativas, aunque ahora se enfrentarán a una de las favoritas en la Copa del Mundo y medirán sus fuerzas para conseguir el pase a las semifinales.

Erling Haaland, con Noruega / JUSTIN SETTERFIELD / Getty Images via AFP

Se enfrentarán al ganador del Argentina-Suiza, una eliminatoria que volverá a contar con Leo Messi como principal protagonistas. Después de protagonizar una remontada histórica contra Egipto en octavos de final, la Albiceleste mide sus fuerzas contra el combinado suizo con el cartel de favorito y con la misión de volver a pisar las semifinales en el Mundial.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy sábado 11 de julio?

Noruega vs. Inglaterra : 23:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

: 23:00 horas (CEST) en DAZN Mundial Argentina vs. Suiza: 03:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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