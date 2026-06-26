Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 26 de junio: quién juega, horarios y dónde ver la fase de grupos gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 afronta hoy viernes 26 de junio una nueva jornada final de la fase de grupos, con partidos correspondientes a los grupos I, H y G repartidos entre la noche y la madrugada española. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo en España.

La jornada arrancará a las 21:00 horas (CEST) con dos encuentros correspondientes al Grupo I. Francia buscará cerrar la primera fase con buenas sensaciones frente a Noruega, mientras que Senegal e Irak se jugarán buena parte de sus opciones de clasificación en un duelo directo que será decisivo para acceder a la siguiente ronda.

Ya en la madrugada española llegará el turno del Grupo H. España afronta un exigente compromiso frente a Uruguay con el objetivo de dar un paso importante hacia las eliminatorias como primera de grupo, mientras que Arabia Saudí y Cabo Verde disputarán otro encuentro clave en la pelea por pasar a los dieciseisavos, ya sea como segunda de grupo o como una de las ocho mejores terceras.

Kylian Mbappé fue escogido como el MVP del Francia - Irak / Twitter

La jornada se cerrará a partir de las 05:00 horas (CEST) con los partidos del Grupo G. Bélgica buscará confirmar su candidatura a la primera posición frente a Nueva Zelanda, mientras que Egipto e Irán protagonizarán un duelo crucial para el reparto de las plazas de clasificación. El nuevo formato del Mundial mantiene abiertas numerosas combinaciones y cualquier punto será decisivo para obtener el billete hacia las eliminatorias.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy viernes 26 de junio?

Noruega vs Francia: 21:00 horas (CEST) en DAZN Mundial.

Senegal vs Irak: 21:00 horas (CEST) en DAZN Mundial.

Cabo Verde vs Arabia Saudí: 02:00 horas (CEST) en DAZN Mundial.

Uruguay vs España: 02:00 horas (CEST) en La 1, RTVE Play y DAZN Mundial.

Egipto vs Irán: 05:00 horas (CEST) en DAZN Mundial.

Nueva Zelanda vs Bélgica: 05:00 horas (CEST) en DAZN Mundial.

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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