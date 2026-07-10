Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 10 de julio: quién juega, horarios y dónde ver los octavos de la Copa del Mundo gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 sigue adelante hoy viernes 10 de julio con la disputa de uno de los grandes partidos de los cuartos de final. Después del arranque de la ronda con el Francia - Marruecos, la Copa del Mundo centra ahora todas las miradas en la selección española, que se juega ante Bélgica una plaza en semifinales.

España llega a la cita después de superar a Portugal en octavos de final en un partido muy exigente. El equipo de Luis de la Fuente sufrió para seguir vivo en el torneo, pero ya está entre las ocho mejores selecciones del mundo y buscará dar un nuevo paso hacia la final del próximo 19 de julio.

Enfrente estará Bélgica, que accedió a los cuartos tras eliminar a Estados Unidos. El combinado belga vuelve a situarse en una ronda decisiva de un Mundial y pondrá a prueba a una España que aspira a pelear por la segunda estrella de su historia.

De Bruyne no lo está pasando bien en el Mundial / EUP

El ganador del España - Bélgica se clasificará para las semifinales del Mundial 2026, donde se medirá al vencedor del cruce entre Francia y Marruecos.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy viernes 10 de julio?

España vs. Bélgica: 21:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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