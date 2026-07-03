Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 3 de julio: quién juega, horarios y dónde ver la Copa del Mundo gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 sigue adelante con la disputa de los dieciseisavos de final este viernes 3 de julio con tres nuevos cruces, entre ellos el partido de Argentina. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde verlos por TV, online y en directo desde España.

La jornada arrancará por la tarde-noche con el Australia - Egipto, un duelo que puede abrir una de las zonas más imprevisibles del cuadro. El partido se disputará a las 20:00 horas (CEST) y el ganador avanzará a los octavos de final del Mundial, un encuentro que se prevé igualado y sin un claro favorito.

Salah, futbolista de Egipto / EUROPA PRESS

Ya en horario de madrugada llegará el gran foco del día: el Argentina - Cabo Verde. La vigente campeona del mundo afronta una eliminatoria a partido único ante una de las grandes revelaciones del torneo, en un cruce sin margen de error donde Leo Messi quiere seguir ampliando su historia en la Copa del Mundo y seguir adelante con el sueño de conseguir la cuarta estrella para la albiceleste.

El último partido de la jornada será el Colombia - Ghana, bien entrada la madrugada española. El vencedor de este encuentro también sellará su billete para octavos y cerrará una jornada clave en el Mundial 2026, la penúltima de los dieciseisavos de final.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy viernes 3 de julio?

Australia vs Egipto: 20:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Argentina vs Cabo Verde: 00:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

Colombia vs Ghana: 03:30 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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