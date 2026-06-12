Partidos Mundial 2026 hoy, viernes 12 de junio: quién juega, horarios y dónde ver gratis y en abierto por TV y online

Luego de una extensa espera, la Copa Mundial de Fútbol de 2026 ha iniciado, y los mejores futbolistas del mundo están reunidos en el mismo epicentro en búsqueda de la máxima gloria de selecciones, lo que nos deja con los llamativos enfrentamientos que tendrán lugar el día de hoy, viernes 12 de junio, con motivo de la fase de grupos.

Luego del día de ayer, momento en el que se presenció la inauguración del torneo a través de la disputa del México - Sudáfrica, ahora corresponde a los Grupos B y D ver actividad en el terreno de juego, particularmente a través de dos duelos emocionantes de madrugada y uno más en el 'prime time' para los aficionados españoles.

Así, los dos anfitrones restantes harán sus respectivos debuts para continuar haciendo historia al ser el segundo Mundial con más de una sede oficial, y aunque aún resta por ver en acción a las selecciones que se vislumbran como máximas candidatas al campeonato, queda claro que rápidamente estamos viendo por qué se trata de la competencia más cotizada del deporte rey.

El cuadro de la fase final del Mundial 2026 / Marc Creus

Partidos del Mundial 2026 hoy viernes 12 de junio

Corea del Sur - República Checa tendrá lugar a las 04:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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Canadá - Bosnia y Herzegovina tendrá lugar a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.