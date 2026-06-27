Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 27 de junio: quién juega, horarios y dónde ver la fase de grupos gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 cierra el telón de su tercera jornada de competición hoy sábado 27 de junio con la disputa de los partidos de los grupos J, K y L. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo en España.

La jornada vespertina dará el carpetazo a uno de los grupos más abiertos de la primera fase. Inglaterra tiene el viento de cara al enfrentarse contra la ya eliminada Panamá, pero un tropiezo de los 'Three Lions' podría dar lugar a un cambio de orden en lo más alto de la clasificación que beneficiaría al ganador del duelo entre Croacia y Ghana.

En la madrugada española se intensificará la acción de la jornada, con Portugal y Colombia jugándose la primera posición del grupo y una posición más favorable en el cuadro. Después llegará el turno del grupo J, en el que Argentina se sabe ya clasificada como líder y Argelia y Austria se jugarán ser el rival de España en dieciseisavos.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles contra Uzbekistán / EFE

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy sábado 27 de junio?

Croacia vs Ghana: 23:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Panamá vs Inglaterra: 23:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

RD Congo vs Uzbekistán: 01:30 horas (CEST) en DAZN Mundial

Colombia vs Portugal: 01:30 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

Argelia vs Austria: 04:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Jordania vs Argentina: 04:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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