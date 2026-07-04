Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 4 de julio: quién juega, horarios y dónde ver los octavos de la Copa del Mundo gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 sigue adelante hoy sábado 4 de julio con el arranque de los octavos de final. Después de una intensa ronda de dieciseisavos, las 16 mejores selecciones del torneo comienzan la lucha por un puesto entre las ocho mejores de la Copa del Mundo. Te contamos qué partidos se juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde verlos por TV, online y en directo desde España.

La jornada solo tendrá dos partidos en esta ocasión. Arrancará con el Canadá - Marruecos, un duelo que abrirá oficialmente los octavos de final. La selección anfitriona quiere seguir haciendo historia ante su afición y buscará el pase a cuartos frente a una Marruecos que vuelve a presentarse como uno de los equipos más competitivos del campeonato tras superar una exigente eliminatoria en dieciseisavos contra Países Bajos.

Achraf Hakimi, durante un partido de Marruecos / Europa Press

El protagonismo de la noche será para el Paraguay - Francia. La selección sudamericana dio una de las grandes sorpresas de la ronda anterior al eliminar a Alemania, mientras que el combinado francés confirmó su condición de favorito tras dejar en el camino a Suecia. Ahora, ambos buscarán un billete para los cuartos de final en uno de los cruces más atractivos del inicio de los octavos.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy sábado 4 de julio?

Canadá vs Marruecos: 19:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

19:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial Paraguay vs Francia: 23:00 horas (CEST) en DAZN Mundial.

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.