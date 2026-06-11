Partidos Mundial 2026 hoy, sábado 13 de junio: quién juega, horarios y dónde ver gratis y en abierto por TV y online

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 continúa su rumbo y, luego de un par de días de expectante fútbol que nos recuerda por qué se trata de la competición más anhelada de todo el deporte, tenemos aún más llamativos enfrentamientos que tendrán lugar el día de hoy, sábado 13 de junio, en aras de seguir desarrollando la fase de grupos.

Después de que ayer debutasen las dos selecciones anfitronas restantes (Estados Unidos y Canadá), hoy es momento de dar paso al primer día en donde se jugarán tres partidos en lugar de dos (lo cual oscilará entre dos y cuatro citas diarias), entre los que se encuentran Qatar - Suiza, Brasil - Marruecos y Haití - Escocia.

El Mundial 2026 abre el telón este jueves 11 de junio / Europa Press

Por primera vez desde que empezó la competencia, una selección consensuadamente considerada como candidata a adjudicarse el título, la Verdeamarela, se desenvolverá en el terreno de juego, y lo hará justamente contra una Marruecos que sorprendió a todos en el Mundial pasado eliminando a España y a Portugal y quedando a las puertas de la final frente a Francia.

El cuadro de la fase final del Mundial 2026 / Marc Creus

Partidos del Mundial 2026 hoy sábado 13 de junio

Estados Unidos - Paraguay, a la madrugada del viernes hacia sábado a las 03:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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Qatar - Suiza tendrá lugar a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.