Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 24 de junio: quién juega, horarios y dónde ver la fase de grupos gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 abre el telón de su tercera jornada de competición hoy miércoles 24 de junio con la disputa de los partidos de los grupos A, B y C. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo en España.

La jornada vespertina dará el pistoletazo de salida a la jornada más decisiva de la fase de grupos, con la anfitriona Canadá buscando certificar el liderato ante Suiza y un Bosnia y Herzegovina-Qatar que se antoja decisivo para que una de las dos selecciones pueda acceder al cuadro final de la competición como una de las mejores terceras.

En la madrugada española se condensará la acción de la jornada, con un total de 8 selecciones buscando afianzar sus respectivos objetivos. Marruecos y Brasil buscarán la victoria y el mejor average posible para poder terminar la fase de grupos en lo más alto de la clasificación del grupo C, mientras que Corea del Sur y República Checa buscarán el segundo billete directo hacia la fase final, en la que la anfitriona México ya tiene plaza asegurada.

Vinicius, goleador ante Haití / SHAWN THEW

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy miércoles 24 de junio?

Bosnia y Herzegovina vs Qatar: 21:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Suiza vs Canadá: 21:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Marruecos vs Haití: 00:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Escocia vs Brasil: 00:00 horas (CEST) La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

República Checa vs México: 03:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Sudáfrica vs Corea del Sur: 03:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.