Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 17 de junio: horarios y resultados de la fase de grupos

El Mundial 2026 está a las puertas de poner fin a la primera jornada de la fase de grupos. Hoy miércoles 17 de junio será el turno de los equipos del Grupo K y Grupo L, que cerrarán la primera fecha de la competición con cuatro partidos programados en el calendario.

El debut de Portugal en el Mundial será uno de los atractivos de la jornada mundialista. Su partido contra República Democrática del Congo pondrá a prueba la determinación de los lusos contra una selección que quiere competir contra una de las principales favoritas. En una Copa del Mundo donde los caballos ganadores están teniendo problemas para superar sus primeros duelos, no es imposible esperar una sorpresa en el duelo entre ambos.

Harry Kane, durante un entrenamiento con Inglaterra / Europa Press

Les seguirá uno de los partidos más esperados de la primera fecha de la fase de grupos: el Inglaterra-Croacia. Los ingleses arrancan su periplo por el Mundial contra una de las selecciones más consistentes de los últimos años en este tipo de torneos, un partido de máxima igualdad que promete emociones fuertes desde el primer minuto.

En el turno de madrugada en España, Ghana se enfrentará a Panamá con la obligación de ganar para no complicarse su clasificación a la siguiente fase, mientras que Uzbekistán pondrá a prueba el poder de grupo de Colombia en un partido en el partido que pondrá punto y final a la Jornada 1 de la fase de grupos.

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¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026?

Portugal vs Congo: 19:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Inglaterra vs Croacia: 22:00 horas (CEST) en La 1, RTVE Play y DAZN Mundial

Ghana vs Panamá: 01:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Uzbekistán vs Colombia: 04:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Últimos resultados de los partidos del Mundial 2026

Francia 3-1 Senegal

Irak 1-4 Noruega

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

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