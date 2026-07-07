Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 7 de julio: quién juega, horarios y dónde ver los octavos de la Copa del Mundo gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 sigue adelante hoy martes 7 de julio con los octavos de final. Después de superar con muchos apuros a Cabo Verde en dieciseisavos, Argentina vuelve a la carga con las miradas puestas en la siguiente ronda, aunque no será el único foco de atención de la jornada con la disputa de la eliminatoria entre Colombia y Suiza este martes. Te contamos qué partidos se juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde verlos por TV, online y en directo desde España.

Serán dos los partidos que se disputarán durante la jornada de este martes. El primero de ellos tendrá a Argentina como gran protagonista contra Egipto en el turno de tarde, un partido de máximo nivel donde los argentinos parten como claros favoritos. Con Leo Messi en un estado pletórico a sus 39 años, la 'Albiceleste' no quiere sufrir como lo hizo contra Cabo Verde, aunque si quieren conseguir su billete a cuartos deberán superar a un Egipto combativo que ya ha demostrado su potencial en esta Copa del Mundo.

Colombia, aunque por la mínima, hizo lo suficiente para superar los dieciseisavos contra Ghana / El Gráfico

El segundo partido de la jornada tendrá a Suiza y Colombia como protagonistas. Se espera un duelo igualado en la noche española entre dos selecciones que quieren alargar su sueño en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ha llegado la hora de la verdad para jugadores como James Rodríguez o Luis Díaz en el caso de Colombia, mientras que Suiza buscará hacer bueno el poder de su grupo para pasar de ronda.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy martes 7 de julio?

Argentina vs. Egipto: 18:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

18:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial Suiza vs. Colombia: 22:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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