Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 23 de junio: quién juega, horarios y dónde ver la fase de grupos gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 cierra el telón de su segunda jornada de competición hoy lunes 23 de junio con la disputa de los partidos de los grupos K y L. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo en España.

La jornada vespertina condensará los platos fuertes del día, con Portugal afrontando un partido vital contra Uzbekistán e Inglaterra buscando vencer a Ghana para afianzar la primera posición del grupo y asegurar un primer cruce favorable en el cuadro final de la competición.

En la madrugada española llegará el turno de Croacia, que se enfrenta a Panamá en un partido que apunta a saldarse con un nuevo eliminado. Como colofón final, Colombia buscará dejar su clasificación para la fase final vista para sentencia midiendo sus fuerzas ante la sorprendente RD Congo, que viene de empatar ante Portugal.

Modric, durante el debut ante Inglaterra / EUP

¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026?

Portugal vs Uzbekistán: 19:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Inglaterra vs Ghana: 22:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

Panamá vs Croacia: 01:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Colombia vs RD Congo: 04:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.