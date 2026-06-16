Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 16 de junio: quién juega, horarios y dónde ver la fase de grupos gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 vivirá una nueva jornada de fútbol hoy lunes 15 de junio con nuevos partidos de la fase de grupos. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo en España.

Uruguay inaugurará la jornada de fútbol contra Arabia Saudí esta madrugada. Charrúas y saudíes protagonizan un cara a cara con impacto directo en el futuro del grupo. El duelo nocturno en horario europeo servirá para completar el estreno del grupo H, en el que también aparecen España y Cabo Verde, que disputaron su partido unas horas antes.

El seleccionador de fútbol de Francia, Didier Deschamps, junto al delantero Kylian Mbappé. / THOMAS PADILLA / POOL / EFE

La jornada la cerrará de madrugada un duelo de menos nivel sobre el papel, pero igualmente interesante. Nueva Zelanda debutará en el Mundial contra Irán, un partido que pondrá punto y final a la primera fecha del Grupo G.

Una vez terminado el turno de madrugada, el Mundial se pondrá en espera hasta la noche siguiente. Será entonces cuando Francia jugará contra Senegal en uno de los partidos más esperados de la Jornada 1 de la fase de grupos, donde los franceses deberán cumplir en su estreno mundialista para dar un mensaje al resto de contendientes de su potencial en este Mundial.

¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026?

Arabia Saudí vs Uruguay: 00:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Irán vs Nueva Zelanda: 03:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Francia vs Senegal: 21:00 horas (CEST) en La 1, RTVE Play y DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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