Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 30 de junio: quién juega, horarios y dónde ver la Copa del Mundo gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 sigue adelante con la disputa de los dieciseisavos de final hoy martes 30 de junio con la disputa de tres nuevos cruces. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo en España.

La jornada de hoy dará comienzo por la tarde con un esperado Costa de Marfil - Noruega. El combinado noruego ha demostrado ser uno de los más sólidos de la fase de grupos, aunque medirá sus fuerzas contra un cuadro africano que también ha demostrado su potencial en los primeros partidos.

Unas horas después, en la noche española, llegará el partido estrella de la jornada: Francia - Suecia. A los mandos de Kylian Mbappé, el combinado galo espera poder asegurar su billete para octavos sin demasiadas complicaciones. Lo intentará evitar el equipo sueco, que bien puede dar un susto a Francia si no disputa su partido más acertado. Perder implica caer eliminado del Mundial.

Haaland marcó otro doblete en el Mundial / AGENCIAS

Cerrará la jornada en la madrugada española el México - Ecuador, un duelo por todo lo alto entre los anfitriones y una de las revelaciones del torneo. México contará con el factor público a su favor y Ecuador con la dinámica positiva tras derrotar a Alemania en su último partido de la fase de grupos.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy martes 30 de junio?

Costa de Marfil vs Noruega: 19:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Francia vs Suecia: 23:00 horas (CEST) en La 1, RTVE Play y DAZN Mundial

México vs Ecuador: 03:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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