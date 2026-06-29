Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 29 de junio: quién juega, horarios y dónde ver los dieciseisavos de final gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 sigue adelante con la disputa de los dieciseisavos de final hoy lunes 29 de junio con la disputa de tres nuevos cruces. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo en España.

La jornada de hoy dará comienzo por todo lo alto con un apasionante Brasil-Japón en el que, si bien es cierto que la 'Canarinha' parte como favorita, puede haber lugar para la sorpresa. Menos parejo parece el encuentro entre la tetracampeona Alemania y Paraguay, aunque la reciente derrota ante Ecuador podría pasar factura en lo anímico.

Vinícius y Neymar celebran el triunfo de Brasil ante Escocia / Alberto Estevez

En la madrugada española llegará el turno de otro de los platos fuertes de la primera ronda eliminatoria, el Países Bajos-Marruecos. Ambos combinados, semifinalistas en la anterior edición de la Copa del Mundo, prometen ofrecer uno de los duelos más igualados en lo que llevamos de torneo y en el que el billete hacia la siguiente ronda se pagará caro.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy lunes 29 de junio?

Brasil vs Japón: 19:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

Alemania vs Paraguay: 22:30 horas (CEST) en DAZN Mundial

Países Bajos vs Marruecos: 03:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.