Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 15 de junio: quién juega, horarios y dónde ver la fase de grupos gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 sigue adelante hoy lunes 15 de junio con la disputa de la primera jornada de la fase de grupos. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo en España.

Disputados ya los cuatro primeros días de competición en la Copa del Mundo, hoy llega el turno de cuatro selecciones comprendidas en cuatro grupos. En la madrugada española inaugurarán la jornada Costa de Marfil y Ecuador, mientras que Suecia y Túnez completan el cupo de encuentros matinales.

El plato fuerte de la jornada lo protagonizará la selección española, que inicia su camino hacia la segunda estrella contra Cabo Verde. Como broche final, Bélgica y Egipto medirán sus fuerzas en una final anticipada por el liderato del grupo G.

El delantero de la selección española Lamine Yamal participa en el entrenamiento de la selección española / Ángel Martínez/RFEF / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026?

Costa de Marfil vs Ecuador: 01:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Suecia vs Túnez: 04:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

España vs Cabo Verde: 18:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

Bélgica vs Egipto: 21:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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