Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 9 de julio: quién juega, horarios y dónde ver los octavos de la Copa del Mundo gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 vuelve a la carga hoy jueves 9 de julio con los cuartos de final. Después de un día sin actividad en la Copa del Mundo, el fútbol vuelve por todo lo alto con un imperdible Francia-Marruecos que decidirá al primero de los cuatro semifinalistas del torneo.

El combinado francés llega a cuartos de final como claro favorito. Después de una fase de grupos plácida y dos rondas eliminatorias más bien asequibles, el cuadro galo sigue haciendo gala de su poderío ofensivo para avasallar a todos sus rivales. Son los claros favoritos a levantar la Copa del Mundo, aunque en un torneo a partido único cualquier desliz puede ser fatal.

Enfrente estará Marruecos, que vuelve un Mundial más a ser una de las selecciones mas potentes del panorama internacional. Después de las semifinales en Catar, el cuadro marroquí quiere llegar a la misma instancia que en la última Copa del Mundo, aunque deberán hacer frente a la favorita si quieren seguir adelante con su sueño mundial.

Achraf Hakimi, durante un partido de Marruecos / Europa Press

El ganador del cruce se medirá al vencedor del España-Bélgica, la otra eliminatoria de cuartos de final en el mismo lado del cuadro.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy jueves 9 de julio?

Francia vs. Marruecos: 22:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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