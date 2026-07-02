Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 2 de julio: quién juega, horarios y dónde ver la Copa del Mundo gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 sigue adelante con la disputa de los dieciseisavos de final este jueves 2 de julio con tres nuevos cruces. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde verlos por TV, online y en directo desde España.

La jornada de hoy dará comienzo por la noche española con la disputa del esperado España - Austria de dieciseisavos de final. El combinado de Luis de la Fuente afronta su primera cita clave en el Mundial, un partido a vida o muerte con el billete a los octavos de final en juego que llegará con algunas de las estrellas españolas entre algodones.

La actividad no terminará con el encuentro de España, pues unas horas después llegará uno de los duelos más esperados de la primera ronda de las eliminatorias: el Portugal - Croacia. Sobre el papel, es uno de los partidos más igualados de los dieciseisavos de final, un choque de estilos y de propuestas que será el último baile de Luka Modric o Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo. Solo puede quedar uno.

Cristiano Ronaldo, después del partido de Portugal contra Colombia / EFE

El orden de juego lo cerrará Suiza contra Argelia bien entrada la madrugada española. El combinado suizo es el favorito para pasar a la siguiente ronda, pero Argelia cuenta con jugadores y plantilla más que suficiente como para ser una de las sorpresas agradables del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy jueves 2 de julio?

España vs Austria: 21:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

Portugal vs Croacia: 01:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Suiza vs Argelia: 05:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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