Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 18 de junio: horarios y resultados de la fase de grupos

El Mundial 2026 inicia la segunda jornada de la fase de grupos. Hoy jueves 18 de junio volver´a a ser el turno de los equipos del Grupo A y Grupo B, que arrancarán su camino por la segunda fecha de la competición con cuatro partidos programados en el calendario.

Una vez disputados los primeros partidos de la Copa del Mundo 2026, todos los equipos han medido a estas alturas sus sensaciones en sus duelos de debut. No han faltado sorpresas, entre ellas empates entre selecciones sobre el papel desiguales como España o Cabo Verde, entre otras. Un Mundial no permite ningún despiste y es por este motivo que todos los partidos cuentan para clasificarse a la siguiente ronda.

Quiñones, el héroe de México / FIFA

Darán el pistoletazo de salida de la segunda jornada de la fase de grupos República Checa y Sudáfrica en el primer duelo programado de la jornada. El debut de ambos fue realmente decepcionante con derrotas contra Corea del Sur y México, respectivamente, por lo que hay poco margen para el error si quieren pasar a las rondas eliminatorias en las próximas semanas.

Mucha expectación también por los partidos que se disputarán del Grupo B. Suiza se medirá contra Bosnia y Herzgegovina y Canadá lo hará contra Catar, todos ellos tras empatar 1-1 en sus respectivos partidos de la primera jornada. Todos los puntos cuentan de ahora en adelante. Cerrará la jornada el partido entre México y Corea del Sur del Grupo A, sobre el papel el duelo más atractivo de esta fecha.

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¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026?

República Checa vs Sudáfrica: 18:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Suiza vs Bosnia y Herzegovina: 21:00 horas (CEST) en La 1, RTVE Play y DAZN Mundial

Canadá vs Catar: 00:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

México vs Corea del Sur: 03:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Últimos resultados de los partidos del Mundial 2026

Francia 3-1 Senegal

Irak 1-4 Noruega

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

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