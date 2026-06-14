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Partidos Mundial 2026 hoy, domingo 14 de junio: quién juega, horarios y dónde ver gratis y en abierto por TV y online

Descubre qué selecciones de los Grupos D, E y F protagonizarán los enfrentamientos de la tarde y cuándo ver sus participaciones

Simula el Mundial 2026 desde la fase de grupos hasta la final

Alemania recientemente venció a los locales, Estados Unidos, en un amistoso de preparación para el Mundial

Alemania recientemente venció a los locales, Estados Unidos, en un amistoso de preparación para el Mundial / dsports

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 ya va a toda marcha, y luego de los debuts de todas las selecciones locales, hoy domingo 14 de junio presenciaremos la participación de numerosas candidatas al título, de la mano de combinados nacionales que pueden llegar a dar la sorpresa.

Así, la tanda del día (la más larga hasta el momento, con cinco partidos en toda la jornada) será abierta por el Australia - Turquía, seguido rápidamente por un Alemania - Curazao que se muestra como el enfrentamiento más desigual de toda la fecha, aunque sin disputas previas entre ambos equipos para avalarlo.

Posteriormente, Países Bajos y Japón protagonizan la disputa más reñida y llamativa de la tarde, precediendo a un Costa de Marfil - Ecuador que, de la misma manera, promete un gran fútbol, y últimamente cerrando la secuencia de partidos con el duelo entre Suecia y Túnez que se llevará a cabo en la madrugada del lunes para España.

El cuadro de la fase final del Mundial 2026

El cuadro de la fase final del Mundial 2026 / Marc Creus

Partidos del Mundial 2026 hoy domingo 14 de junio

Australia - Turquía tendrá lugar a las 06:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Alemania - Curazao tendrá lugar a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

Países Bajos - Japón tendrá lugar a las 22:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Costa de Marfil - Ecuador tendrá lugar en la madrugada del domingo 14 de junio al lunes 15 de junio a la 01:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Noticias relacionadas

Suecia - Túnez tendrá lugar en la madrugada del domingo 14 de junio al lunes 15 de junio a las 04:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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