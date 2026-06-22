Qué partidos se juegan hoy, lunes 22 de junio, en el Mundial 2026: horarios y dónde ver gratis por TV y online

El Mundial 2026 sigue adelante hoy lunes 22 de junio con la disputa de cuatro partidos de la segunda jornada de la fase de grupos. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver por TV, online y en directo en España.

Después de varios días de competición en la Copa del Mundo, la jornada de hoy volverá a estar marcada por cuatro partidos repartidos entre la tarde, la noche y la madrugada española. Argentina y Austria abrirán el turno de encuentros en un duelo de altura del Grupo J después de la enésima exhibición de Leo Messi en la jornada inaugural. El '10' argentino, además, tiene la posibilidad de convertirse en el máximo goleador históricos de los Mundiales.

Francia e Irak tomarán el relevo en el Grupo I en un partido con muchos alicientes, entre ellos saber si Kylian Mbappé es capaz de seguir con su racha goleadora en la Copa del Mundo. La madrugada española completará el cupo de partidos con el Noruega-Senegal, otro encuentro clave del Grupo I, y el Jordania-Argelia, que cerrará la jornada futbolística del lunes 22 de junio en el Grupo J.

Kylian Mbappé, ante Senegal / EUP

¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026?

Argentina vs Austria: 19:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

Francia vs Irak: 23:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Noruega vs Senegal: 02:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Jordania vs Argelia: 05:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver por TV y online todos los partidos del Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

En España, un número significativo de partidos del Mundial de Clubes se podrán ver gratis y en abierto a través de La 1 y online en RTVE Play. En Catalunya, RTVE emitirá todos los partidos de La 1 a través de La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de los partidos de España y el resto de selecciones en catalán.

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