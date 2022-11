Todos los partidos que se juegan hoy, 30 de noviembre, en el Mundial de Qatar 2022

El tercer y definitivo partido de la fase de grupos para los grupos C y D Polonia vs Argentina es el encuentro más destacado de la jornada, y enfrentará Messi con Lewandowski

Los grupos C y D, donde se encuentran Francia, Argentina, Polonia o Dinamarca, concluirán la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 disputando los partidos a la misma hora.

Se jugarán a las 16:00h el Túnez vs Francia y el Australia vs Dinamarca, las selecciones que se encuentran en el grupo D.

Túnez vs Francia

Francia no ha perdido ninguno de los dos partidos disputados, pero no tan solo no conoce la derrota, sino que solo ha podido celebrar victorias. Suman 6 puntos, mientras que Túnez acumula un solo punto, y se sitúa en la cola de la clasificación. Empató ante Dinamarca, y si quiere tener posibilidades de clasificarse, debería derrotar a la selección que defiende el título.

Australia vs Dinamarca

Australia, por ahora, segunda de grupo con 3 puntos por detrás de Francia. Una victoria clasificaría a los oceánicos a octavos de final. Dinamarca necesitaría una victoria para pasar a la siguiente fase.

Se disputarán a las 20:00h el Polonia vs Argentina y el Arabia Saudita vs México, los cuatro integrantes del Grupo C.

Polonia vs Argentina

El duelo más esperado. Enfrentará dos de los mejores delanteros del fútbol. Robert Lewandowski y Leo Messi se verán las caras en este último encuentro de la fase de grupos. En caso de que Polonia ganase el encuentro, Argentina podría caer eliminada. Necesita una victoria para asegurarse el pase a octavos. La albiceleste podría empatar y que los goles a favor entren a la ecuación.

Arabia Saudí vs México

Cualquiera de los dos se podría clasificar a octavos, si gana, en caso de que Argentina pierda. Arabia Saudí pudo derrotar a la albiceleste, y es una de las selecciones revelación de este Mundial de Qatar 2022. México solo ha sumado un punto, pero todavía no está fuera.