La pareja de Lamine Yamal alucina al llegar a Estados Unidos para ver el Mundial: "Aquí no te ponen ni aceitunas"

Ha llegado el día. Esta tarde, España debuta en el Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, ante Cabo Verde. El conjunto de Luis de la Fuente quiere empezar la competición ganando con solvencia, aunque aún hay dudas sobre qué once alineará, especialmente por si saldrá de partida Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona.

El futbolista azulgrana lleva sin competir más de dos meses después de que se lesionase ante el Celta de Vigo, el 22 de abril de 2026. El de Rocafonda sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras anotar un penalti, que sirvió para que el Barça sumase los tres puntos. Una lesión que le hizo perderse el tramo final de la competición liguera.

Desde entonces, el extremo culé lleva preparándose para estar en plena forma física para el Mundial. Una de las personas que no se quiere perder el debut de Lamine Yamal en Estados Unidos es su pareja, Inés García. Ambos empezaron a mantener una relación a principios de mayo, cuando se les vio juntos por Grecia.

Días después, el futbolista culé decidió presentar oficialmente a su pareja en la fiesta de final de temporada del Barça para festejar lo que fue una campaña más que notable, cosechando La Liga y la Supercopa de España, aunque no tuvo tanta suerte en la Copa del Rey ni en la Champions League, donde fue eliminado en ambas competiciones por el Atlético de Madrid.

Lamine Yamal y la influencer Inés García en la cena del FC Barcelona / Dani Barbeito

También, estuvieron juntos en el primer concierto del cantante Bad Bunny en Barcelona, donde disfrutaron de las canciones más populares del puertorriqueño desde 'La Casita', la zona más VIP del concierto.

Ambos dejaron de verse temporalmente debido a la convocatoria de Lamine Yamal para concentrarse con la selección española. No obstante, la creadora de contenido ha decidido viajar al Mundial para apoyar a su pareja desde el primer partido, tal y como mostró en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 338 mil seguidores.

El 'storie' de Inés García en Instagram / SPORT

En su llegada a Estados Unidos, la influencer sevillana se mostró indignada por los precios: "Nos acaban de cobrar 13 euros por dos Coca-Colas y sin incluir la propina". A la reflexión a la que llegó fue: "¡Viva Americaaaaaaaa!".

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La creadora de contenido siguió erre que erre: "Aquí no te ponen ni aceitunas ni patatas fritas ni unas papas aliñas ni na chiquillo". Algo que no sucede en su tierra, Andalucía.