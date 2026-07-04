Paredes pone en valor la victoria: "Sufrir también vale"

Leandro Paredes reivindicó la capacidad competitiva de Argentina tras la agónica clasificación a octavos de final del Mundial. La Albiceleste necesitó una prórroga para superar por 3-2 a una sorprendente Cabo Verde, que llevó al límite a la vigente campeona del mundo y obligó a los de Lionel Scaloni a sufrir hasta el final.

El centrocampista admitió que la selección estuvo lejos de su mejor versión, pero destacó que ese tipo de encuentros también forman parte del camino hacia los grandes objetivos.

"A nosotros como selección nos gusta siempre dar nuestra mejor versión, pero como no se puede, hay que hacer este tipo de partidos. Sufrir también vale", aseguró Paredes tras el encuentro.

El futbolista insistió en que Argentina era consciente de la dificultad del rival y elogió el papel de Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo.

"Sabíamos que enfrente teníamos una selección que nos podía poner en dificultades. Así lo hizo, pero lo importante es que se ganó y se pasó a la siguiente fase", afirmó.

Paredes también fue preguntado por su entrada al terreno de juego en un momento especialmente delicado del partido y por las indicaciones de Lionel Messi antes de saltar al césped. Su respuesta reflejó la confianza que existe entre ambos.

"Leo nunca dice mucho. Siempre me transmite confianza, sabe lo que le puedo dar y lo que le puedo aportar a la selección. No hace falta decir mucho cuando las miradas son suficientes", explicó.

El mediocentro quiso extraer una lectura positiva del sufrido triunfo y aseguró que este tipo de victorias fortalecen al grupo.

"Cuando no se puede jugar bien, ganar siempre es importante. Hacerlo de esta manera también, porque cuando se sufre quizá vienen dudas, pero nosotros no las tenemos nunca. Siempre tratamos de competir al máximo y de dar la cara por esta camiseta", señaló.

Por último, Paredes dedicó unas palabras a la afición argentina, que volvió a acompañar masivamente al equipo en Miami, y dejó una reflexión sobre el compromiso del vestuario.

"Hay que agradecer la locura que hacen por nosotros. Siguen cantando todo el partido. Jugar con esta camiseta es un sueño. Cada pelota la pensamos como si fuera la última y cada partido también, porque vestir esta camiseta es un placer enorme", concluyó.