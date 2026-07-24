Paredes da marcha atrás: "España fue superior a nosotros"

En medio de un clima marcado por la tensión y las teorías conspiranoicas argentinas, Leandro Paredes, protagonista de la final del Mundial por agredir a Eric García y Gavi tras el pitido final de Vincic, ha puesto un poco de cordura en el asunto. El centrocampista de Boca Juniors, días después de todo lo sucedido, admitió que España mereció levantar el título.

El futbolista argentino comenzó el partido en el banquillo y entró después del descanso en lugar del jugador colchonero Nico González. Desde su entrada elevó el listón en cuanto a intensidad, vio una tarjeta amarilla bastante pronto y terminó enfrentándose con varios jugadores españoles.

Leandro Paredes, empujando a Gavi / RONALD WITTEK / EFE

Con el partido ya completamente terminado, empujó a Eric García por el cuello y mantuvo un rifirrafe con Gavi, que intervino para defender a su compañero del Barça y de La Roja. Sin mucho tiempo para digerir la derrota, Paredes regresó a la acción con Boca Juniors y reapareció en La Bombonera en el choque de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins.

Boca se impuso por la mínima, 1-0. Suyo fue el pase del gol que marcó Miguel Merentiel antes del descanso. No obstante, pese a la victoria del Xeneize, la final del Mundial continuó siendo protagonista. Sin embargo, lejos de alimentar la polémica, Paredes reculó y reconoció el mérito del equipo de Luis de la Fuente. “España estuvo por encima de nosotros en la final y es un campeón justo”, declaró.

No prestamos atención a esas teorías. Si tuviera que escuchar todo lo que se comentó antes, durante y después del Mundial, acabaría volviéndome loco Leandro Paredes — Internacional con Argentina

También restó importancia a las versiones que cuestionaban la victoria de España: “No prestamos atención a esas teorías. Si tuviera que escuchar todo lo que se comentó antes, durante y después del Mundial, acabaría volviéndome loco”, aseguró.

“Nosotros hicimos un gran torneo y debemos valorar todo lo conseguido durante estos ocho años. Ha sido un ciclo extraordinario. Probablemente seamos conscientes de su dimensión cuando pase más tiempo”, añadió.

Ferran Torres, tras lograr el gol en la final del Mundial ante Argentina / EFE

El futbolista de Boca tiene 32 años y, aunque todavía tiene cuerda para varias temporadas, ya se empieza a hablar de un posible cambio de ciclo en la Albiceleste. Otamendi ha confirmado que deja la selección y toda Argentina está pendiente de Scaloni y Messi. Sobre su continuidad, Paredes reconoció que todavía no ha decidido si seguirá vistiendo la camiseta de la selección.

¿Fin de ciclo?

“Muchos tendremos que plantearnos si seguimos o no. Este proceso fue espectacular, pero será complicado conservar este nivel y mantener al grupo funcionando de la misma manera. Hay que reflexionar, hacer un balance y hablar con el seleccionador. Las decisiones deben tomarse con tranquilidad. Ahora mismo no sé si voy a continuar”, afirmó.

“Será un proceso largo. Aunque logramos cosas muy importantes, perder una final del mundo va a doler durante mucho tiempo porque volvimos a estar muy cerca. También debemos disfrutar de lo conseguido, ya que no es sencillo mantener durante tantos años el nivel que mostramos. A pesar de la derrota, hicimos un campeonato en el que la gente se sintió representada, y eso es muy valioso para nosotros”, concluyó.