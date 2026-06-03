Los parches del Mundial 2026: qué significan y por qué España llevará el dorado en la camiseta

Cuando faltan solo días para el inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, los aficionados al fútbol ya tienen un nuevo motivo de debate. Esta vez no es sobre convocatorias ni favoritos, sino sobre algo tan concreto como un parche en la manga de una camiseta. La FIFA ha confirmado que en el Mundial 2026 no todas las selecciones llevarán el mismo escudo oficial del torneo.

Los siete países que ya han levantado la Copa del Mundo en alguna edición anterior (Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra y Uruguay) llevarán en la manga derecha de su camiseta una versión dorada del logo oficial del Mundial 2026.

El resto de selecciones participantes, hasta completar los 48 equipos del torneo, lucirán el mismo escudo pero en blanco o negro, según el color de su equipación. Fondo negro con logo blanco para camisetas claras; fondo blanco con logo negro para las oscuras.

Estos son los parches que se usarán durante el Mundial / FIFA

Para España, que ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, el parche dorado llega cargado de significado. La Roja llegará a Norteamérica como una de las selecciones más en forma del panorama europeo y con la distinción visible de pertenecer al grupo más exclusivo del fútbol internacional.

El parche debut: una insignia para un momento único

Junto al parche de equipo, la FIFA ha diseñado una segunda categoría de insignias pensadas para los jugadores de forma individual. Se llama "parche debut" y está reservado para cada futbolista que dispute su primer partido en una Copa del Mundo. Lo llevará cosido en la camiseta durante ese único encuentro. Al terminar el partido, se retira en los vestuarios. Y ahí empieza su segunda vida.

Cada parche retirado se envía a Fanatics, la empresa que ha cerrado un acuerdo a largo plazo con la FIFA para asumir la producción de cromos y coleccionables mundialistas a partir de 2031, cuando tomará el relevo de Panini tras más de seis décadas. En Fanatics, el parche se registra con el nombre del jugador, el partido, el estadio y la fecha. Después, ese trozo de tela real y auténtica queda integrado físicamente en una tarjeta coleccionable. No es una réplica ni una fotografía: es el tejido que estuvo en la camiseta de ese jugador en su primer Mundial.

Tener el parche del debut de Lamine Yamal, de Erling Haaland o de Endrick en su primer partido mundialista es poseer un objeto único vinculado a un instante irrepetible.

Desde hace unos días, el portal especializado en indumentaria deportiva Footy Headlines publicó una filtración del manual oficial de la FIFA con todos los detalles sobre estos parches. La información se viralizó rápidamente en redes sociales y el efecto en los buscadores fue inmediato. El Mundial está a la vuelta de la esquina y los detalles que antes pasaban desapercibidos ahora se convierten en conversación. Eso, en el fondo, es exactamente lo que busca la FIFA.