¡Paraguay se carga a Alemania en los penaltis!

El Alemania-Paraguay era, a priori, una eliminatoria que los de Nagelsmann debían solventar por la vía rápida, pero si el fútbol ya es impredecible por sí solo, lo es mucho más en un Mundial. Tanto que los guaraníes se adelantaron en el primer tiempo, los germanos empataron en el segundo y, tras una prórroga sin goles, se llegó a los penaltis, esa teórica lotería cuyo premio se lo llevó xxxx, que se medirá al ganador del Francia-Suecia.

Junior Alonso, a a salida de un córner, a los dos minutos fue el único bagaje ofensivo de Paraguay durante todo el partido con un remate a trompicones que sacó Neuer con la mano. A partir de ahí, el dominio germano fue total. Dominio estéril, sí, pero dominio al fin y al cabo. Los guaraníes, con una defensa pétrea, obligaron a su rival a armarse de paciencia.

Parecía cuestón de un tiempo que, pese a todo, pasaba lento para los sudamericanos y demasiado rápido para los europeos. Una sensación que se hizo insoportable cuando Galarza la puso desde la derecha para que Enciso superara de cabeza a Neuer en el 42' y pusiera el partido patas arriba. El fútbol nos gusta porque es impredecible.

Enciso marcó el 0-1 en el minuto 42 del Alemania-Paraguay / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Nagelsmann metió a Goretzka por Nmecha en el descanso y empezó a luchar contra el reloj de forma seria. Paraguay sabía jugar con ello y ponía oficio construyendo un muro cada vez más alto. Pero eso de ponerse nervioso no va con los alemanes, que empataron con un remate de Havertz a centro de Wirtz. Vuelta a empezar.

El asedio ya era total y los problemas se le acumularon al conjunto guaraní cuando su goleador, Enciso, se marchó lesionado, aunque rendirse no era una opción. El partido se espesó con el empate y el juego perdió fluidez si es que en algún momento la tuvo, aunque los germanos no dejaban de meter balones al área y casi llega con otro remate de Havertz que rechazó Gill. Paraguay lo apostaba todo a alguna contra aislada, que las hubo. Los nervios ya eran compartidos porque se llegó al descuento con todo por decidir. Cada balón parecía el último, pero no lo fue porque se llegó a la prórroga.

El VAR anula el 2-1 de Tah

Alemania dijo que basta y se fue a por su rival, metiéndole en el área y atacando por todos los frentes. Y llegó el segundo, con un remate de Tah a la salida de un córner. La euforia teutona duró lo que tardó Jalal Jayed en ver cómo Anton bloqueaba a Gill antes del remate. Falta clarísima. Una vuelta a empezar constante. ¡A por la segunda mitad de la prórroga!

Alemania y Paraguay jugaron la primera prórroga del Mundial 2026 / SHAWN THEW / EFE

Paraguay se vino arriba, que al Mundial se viene a darlo todo, y sacaron todo lo que tenían para asustar a los de Nagelsmann, que no saben lo que es el miedo, así que los últimos quince minutos fueron, seguramente, los mejores del partido. Una ida y vuelta constante, ya sin red de seguridad. Cada balón era una guerra y el colegiado marroquí empezó a repartir amarillas. La tensión podía cortarse con una navaja cuando Anton remató, a dos para el final, un córner a las manos de Gill. ¡A los penaltis!

Primera tanda de penaltis del Mundial

Havertz lanzó primero y Gill le adivinó el disparo. Primer error. Maurício no perdonó y puso por delante a Paraguay. Kimmich asumió el segundo y convirtió con solvencia (1-1). Turno para los guaraníes, turno para Gustavo Gómez, que la puso en la red. Otra vez por delante hasta que Musiala celebró el gol. Galarza se acercó al punto de penalti y, sin despeinarse, engañó a Neuer. Frío como el hielo para poner el 2-3. Todo lo contrario que Woltemade, que falló el suyo. Paraguay estaba a un penalti de obrar el milagro, pero Sanabria erró de forma estrepitosa, disparó fuera. Amiri ante los focos: y marcó. Fsfue ahí cuando apareció Neuer, que paró el lanzamiento de Balbuena para igualar la tanda de nuevo. El tercer 'match ball' lo propuso Tah, que la envió a las nubes. A la tercera fue la vencida y Canale la aprovechó para meter a Paraguay en octavos del Mundial.