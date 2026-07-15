La parada del siglo a Pelé: “Yo marqué, pero Gordon Banks lo paró”

Pasan los años y se disputan nuevas ediciones del Mundial, pero para muchos aficionados del mundo del fútbol nada ni nadie ha logrado discutir a Gordon Banks su condición de autor de la mejor parada de la historia. La intervención del guardameta inglés para evitar un gol de Pelé en la Copa del Mundo de México 1970 fue considerada "la mejor del siglo" pasado y pocos atrevidos se atreven a argumentar a día de hoy que han visto alguna atajada de más mérito.

La historia tiene mucha miga. La parada de Gordon Banks en el Brasil-Inglaterra que tuvo lugar en el Estadio Jalisco de Guadalajara el 7 de junio de 1970, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, se gestó en los primeros compases del Mundial: el arquero nacido en Sheffield se cercioró de que los porteros sudamericanos usaban guantes de mayor talla que las manos con una cubierta de goma agujereada para ganar control del balón, agarre y amortiguación. Decidió probarlos y notó la mejora en tiempo récord. Ayudó que, hasta ese momento, se hubiera apañado con guantes de jardinería.

A pesar de que no era un encuentro eliminatorio, la expectación era máxima. Inglaterra, cuna del fútbol y vigente campeona del mundo, se enfrentaba a Brasil, el equipo que había llevado 'su' deporte a la expresión más genuina y vencedora. Era la primera edición del torneo más prestigioso entre selecciones que se televisaba en color. 66.834 espectadores llenaron las gradas para presenciarlo en directo. El extremo calor no empañó un duelo que fue electrizante desde el primer segundo.

"Tenía que buscar levantarla"

La parada de Banks, de hecho, se produjo antes del cuarto de hora de juego. Jairzinho se deshizo de Cooper en una internada por la banda derecha tras un pase en profundidad de Carlos Alberto y envió un centro propicio para que Pelé, que superó a Wright, rematara de cabeza. El guardameta inglés realizó entonces una inverosímil estirada para desviar el esférico a córner en el último momento, cuando algunos seguidores de la 'canarinha' ya estaban celebrando el tanto del '10'.

"Cuando vi a Jairzinho levantar la pelota, supe que se me venía una cruz. Me posicioné pensando que el balón iría hacia el punto de penalti, pero el centro fue más a la derecha, como si fuera a una cita con Pelé, que parecía suspendido en el aire. Sabía que si contactaba con la pelota, tenía que buscar levantarla, para evitar una nueva caída en el terreno de juego y otra oportunidad para Pelé", relató años después Gordon Banks.

Pelé, que en muchas ocasiones destacó esta jugada como uno de sus mejores recuerdos de su gran carrera, hizo justo después del partido una de esas declaraciones que enaltecen (más si cabe) las jugadas históricas. "Yo marqué el gol, pero Gordon Banks lo paró", dijo. "Rematé ese balón exactamente a donde quería. Él apareció de la nada e hizo algo que a mí me pareció imposible. No sé lo que hizo para empujar ese balón fuera. Yo no podía creer lo que veían mis ojos. Incluso ahora, cuando lo vuelvo a ver, sigo sin poder creérmelo", añadió en 2019.

La final que nunca fue

Nunca sabremos si Gordon Banks hubiera hecho esta misma parada si las condiciones climatológicas, que provocaron mayor desgaste físico de los jugadores y generaron rebotes irregulares para los porteros, no le hubieran llevado al cambio de guantes. La realidad es que la aventura de Inglaterra en su defensa del título que había conquistado cuatro años antes no se alargó mucho más. Perdió ese mismo partido ante Brasil (1-0 con gol de Jairzinho) y cayó en los cuartos de final contra Alemania tras dejarse remontar un 0-2 a favor con Peter Bonetti bajos palos (3-2).

Y es que No pudo jugar Banks frente a la 'Mannschaft' por culpa de una indisposición estomacal después de beber una cerveza que desde que se produjo estuvo rodeada de polémica y teorías conspiranoicas. Una de las que más se ha repetido a lo largo de la historia era que Brasil quiso evitar a toda costa tener que volver a enfrentarse a Inglaterra en la final e intoxicó al arquero inglés. La 'canarinha' levantó en México, tras golear a Italia (4-1), su tercer Mundial.