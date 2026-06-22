La parada del Mundial, la 'ayuda' a España y una victoria faraónica: esto es lo que ha pasado esta noche en el Mundial

Tres encuentros consecutivos cargados de máxima emoción. Esto es lo que pasó mientras dormías (o no):

La parada del Mundial

No suelen ser partidos especialmente vistosos los cercanos al 0-0, pero el duelo entre Irán y Bélgica dejó emociones, buenos detalles y, sobre todo, una intervención de esas que marcan el momento y que será difícil de superar en lo que queda de Mundial. De Cuyper remató un balón suelto a escasos metros de la portería, pero Beiranvand se inventó una parada milagrosa para evitar el gol. Espectacular.

La historia de Alireza Beiranvand es conmovedora. Creció en una familia nómada y su padre no quería que se dedicase al fútbol. Su sueño lo llevó a abandonar su hogar para llegar a Teherán. Allí, vivió en la calle varios años buscando club, trabajando de lo que podía. Empezó su carrera en el Naft Teherán de Irán para después unirse al Persépolis. Se lucía bajo palos y dio el salto a Europa de la mano del Royal Antwerp de Bélgica. También pasó por el Boavista. Desde 2024 viste los colores del Tractor de la Persian Gulf League.

Posee, así como dato curioso, un particular récord Guinness: logró el saque con la mano más largo en la historia del fútbol, con un registro de 61,026 metros. Sus manos estuvieron más firmes que nunca ante Bélgica y mantienen viva el sueño de Irán de clasificarse por primera vez a la fase final de un Mundial.

La 'ayuda' a España

Después de hacer los deberes y golear a Arabia Saudí, España tenía un ojo puesto en el partido entre Uruguay y Cabo Verde. Y lo cierto es que el resultado no pudo ser mejor para los intereses de la ‘Roja’. El conjunto charrúa no pasó del empate, Cabo Verde sumó su primer punto histórico en un Mundial y los de Luis de la Fuente tienen la primera posición del grupo en bandeja.

El Faraón sube al trono

Ni neozelandeses ni egipcios habían ganado nunca un partido en un Mundial. Tampoco superado la barrera de la fase de grupos. Con la intención de romper la igualdad en el grupo de los empates y poner pie y medio en dieciseisavos, salieron a por el partido. La convicción de los Kiwis fue mayor y les sirvió para avanzarse en el marcador: anotó Surman a pase del 'famoso' Tim Payne.

Salah completó la remontada de Egipto ante Nueva Zelanda / X

Los africanos se recompusieron en el segundo acto y le dieron la vuelta al partido en cuestión de minutos. Ziko empató y, quién si no, Mohamed Salah completó la remontada. Los 'All Whites' bajaron los brazos y encajaron un tercer gol, de Trezeguet. Egipto lidera en solitario el Grupo G y acaricia su primera fase final mundialista.

Con su tanto, Salah llegó a tres en las Copas del Mundo y superó a Abdel Rahman Fawzi (dos goles) como máximo anotador egipcio en el torneo.

Hoy lunes, el menú

19:00 · Argentina - Austria (Grupo J, Arlington)

(Grupo J, Arlington) 23:00 · Francia - Irak (Grupo I, Filadelfia)

(Grupo I, Filadelfia) 02:00 · Noruega - Senegal (Grupo I, Nueva Jersey)

(Grupo I, Nueva Jersey) 05:00 · Jordania - Argelia (Grupo J, Santa Clara)

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