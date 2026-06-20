Paquetá, sobre la lesión de Raphinha: "Nos quedamos preocupados"

Brasil cerró la segunda jornada del Grupo C con una goleada tranquila ante Haití (3-0), pero la principal noticia tras el partido no fue el resultado. Fue la lesión de Raphinha, que se marchó del campo por sus propios medios a los 40 minutos tras notar un tirón.

Lucas Paquetá, que dio la asistencia del tercer gol a Vinícius antes de ser sustituido por Endrick, fue el primero en hablar del percance del jugador del Barça al acabar el encuentro. "Nos quedamos preocupados, esperamos que no sea nada grave. No tenemos noción de lo que tiene. Estamos aquí para apoyarle", apuntó el centrocampista brasileño.

El comentario de Paquetá refleja el estado de ánimo del equipo brasileño, alivio por la victoria tras el empate ante Marruecos en la primera jornada, pero incertidumbre por uno de sus jugadores más importantes a las puertas de los dieciseisavos.

El resto del partido, en segundo plano

Con el resultado resuelto pronto —doblete de Matheus Cunha (23' y 36') y gol de Vinícius antes del descanso—, Brasil firmó su primer triunfo del torneo y se colocó líder del Grupo C por diferencia de goles sobre Marruecos. Hubo además debut mundialista de Endrick.

Paquetá también valoró el funcionamiento colectivo del equipo. "El mister conoce muy bien nuestras características. Me entiendo muy bien con Bruno Guimarães, nos conocemos de la época en que jugamos juntos en Lyon y ahora esto se está viendo", añadió.

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Casemiro, por su parte, puso el acento en la solidez defensiva tras el susto del empate en el debut ante Marruecos. "Hemos tirado la ansiedad del debut. El principio de un Mundial es no encajar goles. Hemos hecho un partido muy completo. Tenemos que estar felices y seguir creciendo", aseguró el centrocampista del Real Madrid.