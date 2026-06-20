MUNDIAL 2026
Paquetá, sobre la lesión de Raphinha: "Nos quedamos preocupados"
El centrocampista brasileño expresa la preocupación del vestuario por la lesión muscular que obligó a Raphinha a retirarse antes del descanso en el 3-0 ante Haití
Brasil cerró la segunda jornada del Grupo C con una goleada tranquila ante Haití (3-0), pero la principal noticia tras el partido no fue el resultado. Fue la lesión de Raphinha, que se marchó del campo por sus propios medios a los 40 minutos tras notar un tirón.
Lucas Paquetá, que dio la asistencia del tercer gol a Vinícius antes de ser sustituido por Endrick, fue el primero en hablar del percance del jugador del Barça al acabar el encuentro. "Nos quedamos preocupados, esperamos que no sea nada grave. No tenemos noción de lo que tiene. Estamos aquí para apoyarle", apuntó el centrocampista brasileño.
El comentario de Paquetá refleja el estado de ánimo del equipo brasileño, alivio por la victoria tras el empate ante Marruecos en la primera jornada, pero incertidumbre por uno de sus jugadores más importantes a las puertas de los dieciseisavos.
El resto del partido, en segundo plano
Con el resultado resuelto pronto —doblete de Matheus Cunha (23' y 36') y gol de Vinícius antes del descanso—, Brasil firmó su primer triunfo del torneo y se colocó líder del Grupo C por diferencia de goles sobre Marruecos. Hubo además debut mundialista de Endrick.
Paquetá también valoró el funcionamiento colectivo del equipo. "El mister conoce muy bien nuestras características. Me entiendo muy bien con Bruno Guimarães, nos conocemos de la época en que jugamos juntos en Lyon y ahora esto se está viendo", añadió.
Casemiro, por su parte, puso el acento en la solidez defensiva tras el susto del empate en el debut ante Marruecos. "Hemos tirado la ansiedad del debut. El principio de un Mundial es no encajar goles. Hemos hecho un partido muy completo. Tenemos que estar felices y seguir creciendo", aseguró el centrocampista del Real Madrid.
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Valencia Basket - Barça, en directo: resultado del primer partido de las Finales de Liga Endesa, en vivo
- El Real Madrid pone límite a la operación Olise: 220 millones
- Juni Calafat, tras los pasos de Bouaddi: 'Jugará en el Real Madrid el próximo año
- Gavi: 'Si estás en mi equipo, me amas; si no estás en mi equipo, seguramente me querrás matar
- El brutal mensaje de Topuria a su agente tras la dura derrota ante Gaethje: habla por sí solo
- Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre de Leo
- El Barça ya sabe el precio de Javi Guerra