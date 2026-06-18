La pantorrilla de Pulisic, cuestión de estado en Estados Unidos

La gran incógnita de Pochettino de cara al viernes no es táctica, es física. Pulisic ha entrenado por segundo día consecutivo separado del resto del grupo, lo que mantiene en duda su presencia ante Australia, y de momento el cuerpo técnico no lo considera en buenas condiciones físicas para el segundo duelo del grupo.

El origen está en el estreno mundialista. Pulisic recibió un golpe en la parte posterior de la pantorrilla izquierda durante un entrenamiento la semana previa al torneo y volvió a resentirse en el mismo punto durante el choque contra Paraguay, lo que obligó a sustituirlo en el descanso de un partido que Estados Unidos cerró ganando con su mejor primera parte goleadora en la historia mundialista, el jugador del Milan fue el motor del equipo y decisivo ante el seleccionado paraguayo.

En el United States Soccer la versión oficial es de calma, pero tiene a la parte del país norteamericano que vibra con el 'soccer' bien preocupada. Pochettino describió la decisión de retirarlo como una simple medida de precaución, y los propios compañeros han salido a apagar el incendio: los jugadores de la selección confían en que su capitán pueda estar disponible el viernes pese a que las imágenes de los entrenamientos digan lo contrario.

El rival, además, no llega para regalar nada. Australia firmó la sorpresa de la primera jornada al imponerse 2-0 a una Turquía que partía como favorita, con Irankunda y Metcalfe como goleadores y una actuación sobresaliente del portero Patrick Beach, inesperado titular que resolvió hasta ocho disparos.

El cruce se juega el viernes a las 21.00 (hora española) en el Lumen Field de Seattle, dentro de un Grupo D que completan Paraguay y Turquía y que se perfila muy competitivo. El historial sonríe a los americanos: han ganado dos de los cuatro precedentes entre ambas selecciones, el más reciente un amistoso de octubre de 2025 resuelto por 2-1. Estados Unidos llega además en su mejor momento de forma tras golear 4-1 a Paraguay con un fútbol intenso y ofensivo que superó las expectativas.

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Si la pantorrilla no da tregua, Pochettino tendrá que retocar el once que tenía pensado y seguir confiando en las subidas de Dest y la puntería de Balogun.