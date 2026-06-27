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MUNDIAL 2026
Panamá - Inglaterra, en directo: última hora del partido del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en SPORT el minuto a minuto del encuentro entre Panamá e Inglaterra de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026
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Ahora mismo, la clasificación del grupo está así:
1) Inglaterra - 4p
2) Ghana - 4p
3) Croacia - 3p
4) Panamá - 0p
Inglaterra es el que lo tiene más fácil para conseguir la primera plaza, aunque ya hemos visto que puede pasar de todo. Ghana y Croacia se juegan la clasificación (y la segunda plaza). Pero lo bueno de hoy es que puede cambiar todo
Este es el once de Inglaterra, hoy con Rashford y no con Gordon
¡Buenas noches! Hoy tenemos doble partido a las 23.00h del Mundial. Aquí os contaremos en directo el encuentro entre Panamá e Inglaterra. Los británicos se juegan las tres primeras plazas con Ghana y Croacia, el otro partido
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