Panamá - Inglaterra, en directo: última hora del partido del Mundial 2026, hoy en vivo

Ahora mismo, la clasificación del grupo está así:

1) Inglaterra - 4p

2) Ghana - 4p

3) Croacia - 3p

4) Panamá - 0p

Inglaterra es el que lo tiene más fácil para conseguir la primera plaza, aunque ya hemos visto que puede pasar de todo. Ghana y Croacia se juegan la clasificación (y la segunda plaza). Pero lo bueno de hoy es que puede cambiar todo