Palos a Memphis Depay en Países Bajos: "No se me ocurre ningun momento para hacerlo entrar"

Memphis Depay no pasa por su mejor momento. El delantero del Corinthians partió desde el banquillo y disputó 20 minutos en el empate a 2 frente a Japón en los que pasó realmente desapercibido: 10 veces tocó el balón, recibió una tarjeta amarilla y no llegó a rematar.

En Países Bajos señalan directamente al que es el máximo goleador histórico de la selección por su mal momento. En la tertulia postpartido de la cadena 'ESPN', el jugador salió escaldado: "Todos han visto que su estado físico no es el adecuado" decía uno de los tertulianos. Más duro era aún otro de sus comentarios: "No se me ocurre ningún momento en el que sacarías a Malen y pondrías a Memphis".

El delantero no está siendo la diana de todas las críticas, pues el que fue su compañero en el Barça, Frenkie de Jong, también las recibió tras un partido en el que no destacó: "Solo veo pases laterales, falta velocidad y también ideas, es insoportable de ver" declaró un tertuliano de la cadena 'NOS'.

Koeman también salió señalado

El seleccionador tampoco se escapa de las críticas, pues su planteamiento al final del partido cabreó a los aficionados neerlandeses. Tras anotar el 2 a 1, Koeman apostó por dos cambios que no gustaron: quitó a Summerville y a Gravenberch, un extremo y un centrocampista, para hacer entrar a Koopmeiners y a Aké, centrocampista y central. El resultado, una Países Bajos encerrada en su área que terminó encajando en el minuto 90 de córner. Todavía cabreó más a la gente su aparición en la posterior rueda de prensa, en la que declaró que estaba tranquilo con el empate.

Los jugadores salen en defensa de Koeman

Gakpo ha respaldado al seleccionador en unas declaraciones a 'ESPN': "Lo apoyamos y creemos que está haciendo lo mejor para el equipo" declaró el delantero del Liverpool. Por su parte, Summerville también se mostró de acuerdo con que Koeman le sacara del campo: "Había recibido una tarjeta amarilla. Entiendo que el entrenador quisiera hacer algunos cambios. Lo respetamos"

Países Bajos buscará apagar el incendio que ha provocado el empate ante Japón. Su próximo rival no será sencillo: la selección sueca, que viene de ganar 5 a 1 a una Túnez que despidió al seleccionador tras la abultada derrota. Para el encuentro, los neerlandeses no podrán contar con Quentin Timber, quien sufre una conmoción cerebral la cual no apunta a ser muy grave.

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Ganar a Suecia sería una gran oportunidad para tranquilizar los ánimos en el país, y a la vez un buen momento para que el máximo goleador histórico del país, Memphis Depay, pueda reivindicarse con su ya icónica celebración tapándose los oídos.