Países Bajos - Suecia: horario y dónde ver el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Países Bajos y Suecia se dan cita en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, este sábado 20 de junio para enfrentarse en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La selección neerlandesa está obligada a sacar adelante un cruce de lo más complicado para que su continuidad en el torneo intercontinental no se vea comprometida.

El empate ante Japón en la jornada inaugural (2-2) por culpa de un tanto de Kamada sobre la bocina deja sin apenas margen de error a los neerlandeses. Con un único punto en su casillero particular, los de Ronald Koeman no pueden permitirse el lujo de tropezar si quieren gozar de una posición favorable en el cuadro final de la competición.

Mucho más cómoda es la situación de Suecia, líder del grupo F después de golear a Túnez (5-1). Los escandinavos pueden permitirse el lujo incluso de empatar para asegurarse que mantienen a Países Bajos a una distancia prudencial, mientras que una victoria aseguraría su presencia en la próxima ronda.

La clasificación del grupo F del Mundial 2026

¿A qué hora es el Países Bajos - Suecia del Mundial 2026?

El partido entre Países Bajos y Suecia, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará este sábado 20 de junio a las 19:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Países Bajos - Suecia del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Países Bajos y Suecia de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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