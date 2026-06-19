MUNDIAL 2026
Países Bajos - Suecia: horario y dónde ver el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo
A qué hora juega Países Bajos contra Suecia y en qué canal de TV ver la jornada 2 de la fase de grupos Mundial 2026 en abierto desde España
Países Bajos y Suecia se dan cita en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, este sábado 20 de junio para enfrentarse en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La selección neerlandesa está obligada a sacar adelante un cruce de lo más complicado para que su continuidad en el torneo intercontinental no se vea comprometida.
El empate ante Japón en la jornada inaugural (2-2) por culpa de un tanto de Kamada sobre la bocina deja sin apenas margen de error a los neerlandeses. Con un único punto en su casillero particular, los de Ronald Koeman no pueden permitirse el lujo de tropezar si quieren gozar de una posición favorable en el cuadro final de la competición.
Mucho más cómoda es la situación de Suecia, líder del grupo F después de golear a Túnez (5-1). Los escandinavos pueden permitirse el lujo incluso de empatar para asegurarse que mantienen a Países Bajos a una distancia prudencial, mientras que una victoria aseguraría su presencia en la próxima ronda.
La clasificación del grupo F del Mundial 2026
¿A qué hora es el Países Bajos - Suecia del Mundial 2026?
El partido entre Países Bajos y Suecia, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará este sábado 20 de junio a las 19:00 horas (CEST).
¿Dónde ver el Países Bajos - Suecia del Mundial 2026 por TV y online?
En España, el partido entre Países Bajos y Suecia de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Valencia Basket - Barça, en directo: resultado del primer partido de las Finales de Liga Endesa, en vivo
- El Real Madrid pone límite a la operación Olise: 220 millones
- Juni Calafat, tras los pasos de Bouaddi: 'Jugará en el Real Madrid el próximo año
- El brutal mensaje de Topuria a su agente tras la dura derrota ante Gaethje: habla por sí solo
- Gavi: 'Si estás en mi equipo, me amas; si no estás en mi equipo, seguramente me querrás matar
- Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre de Leo
- El Barça ya sabe el precio de Javi Guerra