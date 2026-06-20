En directo
MUNDIAL 2026
Países Bajos - Suecia, en directo: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Países Bajos y Suecia del grupo F
David Raurell
Países Bajos y Suecos se enfrentan en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en el estadio de Houston. Sigue el partido en directo.
MIN 28
¡Ojo al dato! La realización televisiva nos muestra los expected goals (goles esperados) de ambos equipos a partir de la calidad y la cantidad de sus ocasiones:
Países Bajos: 0.54 xG
Suecia: 0.03 xG
MIN 25
Se reanuda de nuevo el encuentro tras la pausa reglamentaria
MIN 22
Tiempo para hidratarse
Michael Oliver para el encuentro llegados al minuto 22 para realizar la pausa de hidratación.
Mientras tanto, la afición neerlandesa se divierte en las gradas del estadio haciendo la ola.
MIN 20
Vean el espectacular aspecto que presenta el NRG Stadium de Houston:
MIN 16
¡Doblete de Brobbey!
¡Llega el segundo gol de Brian Brobbey en menos de veinte minutos!
El delantero del Sunderland aprovecha la asistencia de Denzel Dumfries para tocar lo justo el balón con la bota y anotar el 2-0.
MIN 14
Países Bajos está buscando con insistencia el segundo gol del partido.
La imagen de los neerlandeses no tiene nada que ver con lo mostrado en el encuentro ante Japón.
MIN 7
Uno de los que más ha celebrado el tanto de la 'Oranje' ha sido Ronald Koeman.
El seleccionador estaba viviendo con tensión estos minutos iniciales. Por el momento, al ex entrenador azulgrana le ha salido bien la jugada de dar entrada a Brobbey en el once en sustitución de Summerville.
MIN 5
¡Gooool de Brobbey!
¡Países Bajos se adelanta a los cinco minutos de partido!
Transición de los neerlandeses que acaba con la asistencia de Cody Gakpo para que Brian Brobbey remate desde el corazón del área.
Fútbol directo de los de Koeman, que se ponen por delante en Houston.
MIN 1
¡Arranca el partido!
La primera posesión es para el equipo de Ronald Koeman
El colegiado del encuentro será el inglés Michael Oliver. En el VAR va a estar ayudado por Jarred Gillett.
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