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MUNDIAL 2026

Países Bajos - Suecia, en directo: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo hoy

Sigue en directo el partido entre Países Bajos y Suecia del grupo F

Frenkie de Jong, Van Dijk o Malen, referencias de Países Bajos en el Mundial 2026

Frenkie de Jong, Van Dijk o Malen, referencias de Países Bajos en el Mundial 2026 / EFE

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David Raurell

Países Bajos y Suecos se enfrentan en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en el estadio de Houston. Sigue el partido en directo.

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