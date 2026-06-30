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MUNDIAL 2026
Países Bajos - Marruecos: alineaciones, horario y dónde ver el partido del Mundial 2026
Sigue en directo el partido de dieciseisavos de final entre los Países Bajos y Marruecos
0-0 | MIN 18
Menudo córner acaba de regalar Van de Ven...
0-0 | MIN 16
¡Salvada treemeeenda de Diop! Pase de la muerte de Summerville a Brobbey, pero apareció el central marroquí para evitar el gol a puerta vacía. El colegiado lo anula por fuera de juego, pero la jugada era muuuy justa
0-0 | MIN 15
Empieza a aparecer Frenkie de Jong en Holanda para intentar tener un poquito la pelota
0-0 | MIN 13
Tremenda lucha de Brobbey con Chadi Riad. La camiseta del marroquí ha terminado rota
0-0 | MIN 12
Pues parece que todo el dominio del encuentro lo tendrá Marruecos. Holanda espera en bloque bajo y intenta salir con rapidez por las bandas
0-0 | MIN 10
Marruecos tiene dos centrales que son dos bichos. Entre Diop y Chadi Riad será complicado ganar un balón. Menudo nivel del mallorquín en este Mundial tras su grave lesión en el Crystal Palace
0-0 | MIN 9
¡Tremenda ayuda defensiva de Dumfries! Se marchaba Saibari en dirección portería pero le apareció por el costado un tren de mercancías
0-0 | MIN 7
Ojo que se las tienen Saibari y Van Hecke tras un golpe del marroquí en una pugna. Tiene que intervenir el colegiado para que esto no termine mal.
0-0 | MIN 6
Por cierto, hay que recordar que el ganador de este duelo se enfrentaría a Canadá en octavos y sería posible rival de España en unas hipotéticas semifinales
0-0 | MIN 4
Primera intentona de Marruecos por banda. Gran carrera de Achraf, pero su centro va muy pasado.
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