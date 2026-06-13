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MUNDIAL 2026

Países Bajos - Japón: horario y dónde ver la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo

A qué hora juega Países Bajos contra Japón y en qué canal de TV ver la jornada 1 de la fase de grupos Mundial 2026 desde España

Países Bajos se enfrenta a Japón en la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026

Países Bajos se enfrenta a Japón en la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026 / Europa Press

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Países Bajos Japón se dan cita en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos, este domingo 14 de junio para enfrentarse en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El duelo nocturno pondrá el broche perfecto a la jornada mundialista más multitudinaria hasta la fecha, en la saldrán a escena 10 selecciones destacando a las campeonas del mundo Brasil y Alemania.

Neerlandeses y nipones protagonizan un cara a cara que apunta a marcar profundamente el futuro del grupo F. Con permiso de Suecia, ambas se postulan como grandes candidatas a liderar el grupo, por lo que el resultado del duelo inclinará considerablemente la balanza hacia el lado de uno delos contendientes.

Unas horas después llegará el turno de la otra gran aspirante, Suecia. El cuadro escandinavo se enfrentará a Túnez en un partido trampa que afronta bajo la condición de favorita, pero en el que cualquier tropiezo podría tener consecuencias catastróficas en su objetivo de superar el primer corte.

Starfelt, durante un partido con la selección de Suecia.

Starfelt, durante un partido con la selección de Suecia. / -

¿A qué hora es el Países Bajos - Japón del Mundial 2026?

El partido entre Países Bajos y Japón, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará este domingo 14 de junio a las 22:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Países Bajos - Japón del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Países Bajos y Japón de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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