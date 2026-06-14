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MUNDIAL 2026
Países Bajos - Japón, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en SPORT el minuto a minuto el encuentro mundialista entre Países Bajos y Japón
Xavi Turu
MIN. 47, NED 0-0 JPN
Ha salido con ganas Países Bajos, que se ha plantado en el área de Suzuki en la primera jugada de la segunda mitad.
¡Empieza la segunda parte!
Vuelve a rodar el balón en el AT&T Stadium de Dallas con todo por decidir entre Países Bajos y Japón.
¡Descanso!
Ambos conjuntos se van a vestuarios con poco sobre el terreno de juego. Los diez primeros minutos y los últimos fueron los más movidos, pero sin ocasiones claras para inaugurar este marcador de Dallas. Todo abierto para el segundo acto.
MIN. 45, NED 0-0 JPN
Se añaden 3 minutos más.
MIN. 45, NED 0-0 JPN
¡¡Otra para Japón!! Ayase Ueda encontró el desmarque y su remate pegó en el lateral de la red. Segundo aviso consecutivo de los visitantes al filo del descanso.
MIN. 43, NED 0-0 JPN
¡¡La ha tenido nuevamente Nakamura!! La más clara para el combinado nipón en un tiro raso del japonés que se marchó rozando el poste.
MIN. 42, NED 0-0 JPN
Buscó el contragolpe Nakamura, pero le faltó precisión en el centro lateral y el esférico se perdió por fuera de portería. Vuelve a gozar del balón Países Bajos.
MIN. 38, NED 0-0 JPN
Claramente, Japón ha bajado el ritmo de partido y los de Hajime Moriyasu han dado un paso atrás. Sigue organizando la Oranje y llegando al área de Suzuki.
MIN. 35, NED 0-0 JPN
¡La más clara para Países Bajos! Saque de esquina y el cabezazo lo despeja Suzuki en dos tiempos. Empieza a animarse ahora el equipo de los tuliapnes.
MIN. 33, NED 0-0 JPN
Error en la salida del balón de Japón y a punto ha estado de aprovecharlo los de Koeman. Despejó a saque de esquina la zaga visitante.
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