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MUNDIAL 2026

Países Bajos - Japón, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en SPORT el minuto a minuto el encuentro mundialista entre Países Bajos y Japón

GR7355. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Donyell Malen (c) de Países Bajos disputa el balón con Shogo Taniguchi (i) de Japón este domingo, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&amp;amp;T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Sebastián Mariscal

GR7355. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Donyell Malen (c) de Países Bajos disputa el balón con Shogo Taniguchi (i) de Japón este domingo, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&amp;T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Sebastián Mariscal / Sebastián Mariscal / EFE

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