El país que más tiempo ha tenido la Copa del Mundo... ¡no ha ganado nunca el Mundial!

Brasil es el país con más Mundiales de fútbol, seguido por Italia y Alemania. Argentina, tras la tercera estrella en Qatar 2022, se acercó a la cima. La 'Verdeamarela' no gana uno desde hace 20 años, pero sigue en lo más alto del podio con 5. La 'Azzurra’ y la ‘Mannschaft’ pueden presumir de 4, uno más que la Albiceleste. Sin embargo, ninguno de estos países es el que ha tenido en su posesión el trofeo de campeón del mundo. De hecho, nunca ha ganado el torneo.

El trofeo del Mundial es uno de los tesoros más preciados en el fútbol. Desde 1930 hasta 1970, fue el mítico Jules Rimet, una copa de oro y plata en honor al tercer presidente de la FIFA, que representaba a la diosa Nike. Desde 1974, la actual Copa del Mundo, que está bañada en oro de 18 quilates, es obra del escultor italiano Silvio Gazzaniga.

No obstante, el hecho de ganar el Mundial no te hace poseedor de este trofeo, por lo menos del original. Desde que robaron el Jules Rimet en Río de Janeiro en los años 80 (previamente lo robaron en Inglaterra), la FIFA adoptó nuevas medidas de seguridad para preservar la pieza, valorada en unos 20 millones de dólares según los expertos, y la copa que entregan a los campeones es una réplica chapada en oro.

El Jules Rimet, el trofeo del Mundial entre 1930 y 1970 / FIFA

El país que más tiempo ha tenido en sus manos el trofeo original no es otro que Suiza, participante en 12 ediciones de la Copa del Mundo, siendo anfitriona en 1954. ¿Pero cómo puede ser si su mejor participación fue llegar a cuartos de final en 1934, 1938 y 1954?

Zürich, la 'caja fuerte' del trofeo

El trofeo original descansa permanentemente en el Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, ubicado en Zúrich, Suiza, saliendo de ese protegido lugar solo en ocasiones puntuales: giras de promoción del Mundial o la propia final del torneo. Nadie lo tiene (ni seguramente lo tendrá) más tiempo en su posesión que Suiza.

Otro récord de Suiza en el torneo, este sí reconocido a nivel mundial, es el de mayor tiempo sin recibir un gol en la Copa del Mundo: 559 minutos entre los torneos de 2006 y 2010. Ahora, en su decimotercera aparición, en 2026, tratarán de romper su particular barrera de los cuartos de final y, quién sabe, si podrán dar la sorpresa para poseer el trofeo de manera completamente merecida. Su primer escollo será el Grupo B, junto a Qatar, Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Shaqiri, leyenda de los Mundiales y Eurocopas

El que no estará en la edición es un Xherdan Shaqiri que se retiró de la selección tras la Eurocopa de 2024. El extremo zurdo, auténtica leyenda del combinado suizo, sumó 125 partidos con la absoluta, celebrando un total de 32 goles que ya son parte de la historia de los grandes torneos de la FIFA.

La mítica chilena de Shaqiri en la Euro de 2016 / EFE

Shaqiri, quien ha defendido a equipos de la talla del Bayern, Inter o Liverpool, ha dejado actuaciones brillantes en estos torneos como su hat-trick a Honduras en el Mundial 2014, la chilena que marcó en la Eurocopa 2016 contra Polonia o su gol contra Alemania en la Eurocopa 2024. Un futbolista único, el primer jugador europeo en marcar en seis grandes torneos consecutivos (tres Mundiales y tres Eurocopas).

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Sea como fuere, la Copa seguirá descansando en Zúrich como casi siempre tras el Mundial. Suiza, en cambio, viajará a Estados Unidos, Canadá y México sin Shaqiri, pero con una misión pendiente: que su relación con el trofeo también se explique por motivos deportivos.