El padre de Haaland explota contra Bellingham y el arbitraje ante Inglaterra: "Siento que nos robaron"

Inglaterra pasó a las semifinales del Mundial de 2026 pero, de nuevo en esta Copa del Mundo, la victoria estuvo marcada por la polémica.

La primera acción controvertida llegó con el tanto del empate de Inglaterra, obra de Jude Bellingham. En el saque de puerta de Nyland, el balón pareció tocar el cable de la cámara colgada sobre el terreno de juego, conocida como 'spidercam', alterando ligeramente su trayectoria antes de que la jugada terminara con el gol de los 'Three Lions'.

La otra acción polémica llegó en la segunda mitad, después de que el árbitro francés Turpin anulara el posible 2-1 de Noruega tras la salida de un córner por una falta de Erling Haaland. Tras revisar la jugada en el monitor del VAR, el colegiado decidió no dar por bueno el tanto e hizo repetir el saque de esquina al considerar que el balón todavía no estaba en juego cuando Haaland cometió la infracción.

"Bien hecho Bellingham y árbitro"

Tras el partido, Alfie Haaland, el padre de la estrella del Manchester City, dejó algunos comentarios en sus redes sociales.

El primero, un post irónico en el que daba la enhorabuena tanto a Bellingham, que lideró a los ingleses hacia semifinales, como al árbitro. "Bien hecho Bellingham y árbitro", dijo.

Más tarde, Alfie, exjugador de equipos como el Nottingham Forest, el Leeds United o el Manchester City de la Premier League, volvió a lanzar un mensaje crítico.

"¿En serio? Salvados por el árbitro. Espero que ganéis el Mundial ahora, pero siento que hemos sido robados hoy", escribió.

La justificación de la FIFA

Pese a que las imágenes de la señal televisiva muestran un aparente cambio de trayectoria en ese primer gol inglés por el toque del balón con el cable de la cámara, la FIFA salió al paso para desmentirlo, con un comunicado aún mientras se jugaba el partido.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", dice el comunicado del la institución futbolística.

Sea como sea, Haaland, que cerró el Mundial con siete goles, expresó su emoción tras haber "puesto a Noruega en el mapa" futbolístico.

El '9' del City dejó también imágenes icónicas su selección, con las ya emblemáticas remadas y el grito de "¡Uh!" de los aficionados noruegos que emulaban las navegaciones vikingas.

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Por su parte, Inglaterra querrá seguir prolongando su sueño en las semifinales contra la Argentina de Messi el próximo miércoles 15 de julio a las 21:00h CET (hora peninsular española).