Paco González alucina con el gol anulado a Nico Williams: "Es que..."

Todas las miradas han estado puestas en el MetLife Stadium, donde se ha jugado la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, dos de las selecciones favoritas a alzar la Copa del Mundo antes de que empezase el campeonato. Sin embargo, el conjunto de Luis de la Fuente ha ido de menos a más, pues en el primer partido del Mundial fue incapaz de vencer a Cabo Verde.

La final comenzó con una ocasión muy clara de Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona. Sin embargo, poco a poco la selección argentina se fue imponiendo gracias a un juego muy físico, con constantes faltas que impidieron a España desarrollar su fútbol, una situación agravada por el mal estado del césped del MetLife Stadium.

La segunda parte fue completamente de España, ya que el combinado dirigido por Lionel Scaloni continuó replegado en defensa y apostando por un fútbol muy poco vistoso y excesivamente trabado, una propuesta que ha mantenido durante buena parte del Mundial.

La final del Mundial está siendo seguida en todo el mundo y desde 'Tiempo de Juego', programa de la Cadena COPE, la están narrando minuto a minuto.

Uno de los más críticos con el encuentro ha sido el presentador del programa, Paco González, quien ha cargado duramente tanto contra la selección argentina como contra la actuación del equipo arbitral.

En un momento dado de la retransmisión, el periodista argentino ha querido dejar claro que "a Messi le das la mano y es tarjeta amarilla".

Por esta razón, no ha dudado en decir: "Sigue pitando Infantino los partidos de Argentina". En ese instante, Poli Rincón ha reconocido que "estamos en el terreno que ellos quieren: que no se juegue a nada".

Sobre la expulsión de Enzo Fernández, el presentador de 'Tiempo de Juego' ha sido claro: "Un cerdo menos".

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Otra de las jugadas que dará mucho de qué hablar es el gol anulado a Nico Williams, donde el periodista asturiano no ha dado crédito: "Es que claro, llevan robando todo el Mundial".