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MUNDIAL

Paco González estalla y sorprende con su propuesta: "Boicot al Mundial"

El periodista ha dado su opinión en 'Tiempo de Juego'

Paco González, presentador de 'Tiempo de Juego' en la Cadena COPE.

Paco González, presentador de 'Tiempo de Juego' en la Cadena COPE. / COPE

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Andrea Riera

Andrea Riera

Mientras el Mundial 2026 entra en su recta decisiva y las selecciones siguen peleando por levantar el trofeo el próximo 19 de julio, el torneo que se celebrará en 2030 en España, Portugal y Marruecos está generando mucha polémica.

La final del Mundial 2030 sigue sin tener sede, y aunque la FIFA todavía no ha tomado una decisión, en los últimos días han aparecido varias informaciones que apuntan a que Marruecos estaría ganando fuerza para acoger el partido por el título. Esto no ha sentado nada bien a los españoles, ya que España considera que debería ser la sede del encuentro más importante del torneo.

Sobre esta polémica habló Paco González en el 'Tiempo de Juego', donde dejó claro desde el principio que entiende perfectamente que el país africano esté defendiendo sus intereses y peleando por llevarse la final: "Aplaudo que Marruecos esté peleando por llevarse la final del Mundial 2030. Cada uno defiende a su país".

El director del programa explicó que le sorprendió leer que el presidente de la Federación Marroquí podría contar ya con 22 de los 37 votos que decidirán la sede de la final: "Yo pensaba que era dedazo de Infantino, pero al parecer debe ser por votación, no lo sé".

A partir de ahí fue mucho más contundente y propuso utilizar el hashtag #OLaFinalONada para reflejar el malestar de los españoles. El periodista defendió que si el país no acoge la final, tampoco debería conformarse con un papel secundario dentro de la organización del torneo: "Si no nos dan la final, no queremos el Mundial en España. Boicot al Mundial".

Paco González explicó que no se trata únicamente de la final, y es que cree que España también debería albergar el Centro Internacional de Prensa (IBC), la mayoría de los encuentros y una de las semifinales para que realmente pueda hablarse de un Mundial organizado por el país: "Que de verdad sea un Mundial organizado por España. Porque España sabe organizar Mundiales, ya lo hizo una vez solo".

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El periodista aseguró que si al final España no va a tener el protagonismo que considera que merece, preferiría que fueran los otros dos países quienes asumieran el peso de la organización: "Que lo organicen Portugal y Marruecos, todo para ellos. O la final o nada".

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