Paco González dibuja el posible destino de España: "Seguramente veremos una final ante Inglaterra"

Mikel Merino fue el gran héroe de la selección española al anotar el gol que valió la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El centrocampista del Arsenal recogió un pase de Ferran Torres y en el tiempo de descuento batió a Diogo Costa, el antagonista de España durante la noche.

El partido no fue fácil. Era un rival de 'tú a tú', candidato también a alzarse con el título, pero el rendimiento de la selección española fue lo suficiente competitivo para pasar de ronda. Los cambios fueron determinantes para cambiar el rumbo del partido y encontrar ese espacio dentro del área.

Los posibles cruces

Ya lo dijo Luis de la Fuente. "Era una final anticipada. Hemos hecho un partido muy completo. Los jugadores importantes son los que salen del banquillo y nos han dado la energía para culminar el partido", dijo al terminar el encuentro.

La charla que tuvo con los jugadores de refresco consiguió darle más fuerza y potencia a España en los metros finales, algo que le había costado en el resto del partido: "Le he dicho a Merino y a los demás que jugara como siempre. Ya estábamos pensando un poco en darles ritmo para afrontar la prórroga sin acabar de entrar. Ha sido magistral su actuación. Tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo".

En Madrid, la prensa ha valorado el gran papel de Mikel Merino. Por ejemplo, Paco González considera que el seleccionador nacional se ha ganado un mérito particular. "Una medallita que ponerle, una medallita individual", ha sentenciado el comunicador en los micrófonos de la COPE.

Ahora la selección se enfrentará a Bélgica y, en caso de clasificarse, a Francia o Marruecos en semifinales, dos rivales que asustan verdaderamente. El periodista analizó el camino de la selección. "Tres Mundiales después, volvemos a ser alguien. A pensar en lo más alto de todo: seguramente veremos una final ante Inglaterra", dice.

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En la otra parte del cuadro, Inglaterra se medirá a Noruega, y en semifinales el cruce que salga entre Argentina y Egipto o Suiza-Colombia. Són los posibles rivales que podrían enfrentarese a España... eso sí, solamente en una hipotética final.