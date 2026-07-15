Paco González no da crédito con la victoria de Argentina: "Me daría vergüenza"

Argentina está demostrando en este Mundial que ningún partido se puede dar por perdido hasta el pitido final. La selección de Lionel Scaloni remontó el tanto inicial de Anthony Gordon, reciente fichaje del FC Barcelona, gracias a dos goles en los últimos minutos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Unos tantos que clasifican a la Albiceleste para la gran final del próximo 19 de julio, a las 21:00 horas, en el MetLife Stadium, donde se enfrentará a España con el objetivo de conquistar la ansiada Copa del Mundo. Será más que una final, pues Leo Messi se verá las caras por primera vez contra Lamine Yamal.

Desde 'Tiempo de Juego' analizaron la victoria de Argentina contra Inglaterra y el presentador Paco González expuso que la selección de Scaloni es la "más marrullera y más favorecida del Mundial".

No obstante, el periodista asturiano remarcó que "en el momento en el que se ha enfrentado a una de las selecciones más fuertes que tenía delante, nos hemos encontrado con un equipo que también sabe jugar al fútbol".

ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Lionel Messi of Argentina reacts after the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK / RONALD WITTEK / EFE

Tiene claro que Argentina es justa vencedora de la segunda semifinal de la competición: "Ha merecido ganar con creces. Enhorabuena, Argentina".

Por otro lado, el presentador de 'Tiempo de Juego' señaló que "los datos hablan por sí solos: 8-2 en tiros a puerta, dos de los disparos argentinos, además, se estrellaron en el palo, 5-1 en tiros fuera, 28-6 en llegadas al área, 6-1 en córners y un 66 % de posesión, prácticamente el doble". Unos datos que le tendrían que "dar vergüenza a Tuchel", según González.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reclamando una jugada del partido ante Argentina / EFE

"España y Argentina jugarán la final del Mundial. Eran, junto a Francia, las tres grandes favoritas. Nosotros nos hemos cargado a Francia y Argentina ha eliminado a Inglaterra, que ahora tendrá que disputar el partido por el tercer puesto contra la selección francesa. Realmente lo único que está en juego es el pichichi, donde Mbappé, Kane y Bellingham tendrán otra oportunidad", argumentó.

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Sobre la final, el periodista asturiano reconoció que "pienso que le vamos a meter un 4-0, como en la Eurocopa de 2012 ante Italia. Pero, si perdemos, yo me voy".