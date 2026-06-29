Pablo Zabaleta, rendido a Messi en el Mundial: "Leo camina para colocarse en la mejor posición posible"

El Grupo de Estudio Técnico de la FIFA (TSG) compareció para presentar su primer análisis del Mundial 2026 una vez completados los 72 partidos de la fase de grupos. Se trata del órgano que, liderado por el exguardameta suizo Pascal Zuberbühler, reúne a un grupo de exfutbolistas y técnicos encargados de diseccionar tácticamente cada encuentro del torneo y de identificar las tendencias que están marcando la competición. Entre esos miembros está Pablo Zabaleta, que dejó un mensaje que resonó por encima del resto: está disfrutando como pocos del Mundial de Leo Messi.

"Estoy disfrutando mucho el Mundial de Messi. Es el jugador más importante: coge el balón en el último tercio y hace magia", resumió el exlateral argentino, que repartió elogios entre los grandes creadores del torneo, pero reservó para su compatriota el papel de gran protagonista.

"A veces camina, pero no por cansancio"

Zabaleta se detuvo en uno de los grandes fenómenos del torneo: la longevidad de los futbolistas de élite. Con Messi y Cristiano Ronaldo a sus 39-40 años, además de un Modric en plenitud, el exjugador del Manchester City explicó que ya no sorprende ver a un futbolista disputar 37 o 38 partidos por temporada a ese nivel.

"Antes no era tan común. Ahora tienen todo lo que necesitan para recuperarse bien", señaló. "Han trabajado con verdaderos profesionales: descansar, comer bien, fisioterapeuta en casa, trabajo adicional, entrenamiento específico en un centro… todo para llegar al siguiente partido. Veremos a más jugadores alcanzando esas edades".

Sobre Messi, Zabaleta aportó un matiz de lectura táctica que solo entiende quien ha jugado a su lado: "A veces Messi camina, pero no porque esté cansado. Camina para ubicarse, para colocarse en la mejor posición posible".

Argentina-Cabo Verde en Miami: "Son favoritos, pero no se puede subestimar a nadie"

El miembro del TSG también puso el foco en el cruce de dieciseisavos que la albiceleste disputará en Miami ante Cabo Verde. Zabaleta avisó de que no será un trámite, aunque dejó claro de qué lado se inclina la balanza.

"Argentina viene a Miami y será un partido difícil. He analizado partidos de Cabo Verde y lo hacen muy bien: tienen jugadores buenos, tienen velocidad", advirtió. "Pero Argentina es favorita. No se puede subestimar a nadie, aunque con que diga que Messi está jugando muy bien, ya digo que será un partido para Argentina".

Cabo Verde, la sorpresa con sello propio

El propio Zabaleta quiso reconocer el mérito del rival de su selección. La presencia de Cabo Verde en esta ronda es, para él, uno de los relatos bonitos del torneo.

"Si Cabo Verde ha llegado a esta ronda es porque el entrenador ha hecho una gran labor y por un trabajo increíble. Se han desempeñado muy bien", elogió. "Que disfruten de este Mundial".

La presión tras pérdida: el ADN de Canadá, Estados Unidos y España

Otra de las grandes claves del torneo, según el análisis del TSG, es la reacción inmediata tras perder el balón. Zabaleta puso tres ejemplos.

"He observado a Canadá y a Estados Unidos: se ve que lo llevan en el ADN. Y España también, tiene que ver con su filosofía", detalló. "Cuando pierden el balón, son capaces de presionar rápidamente. Se ve mucho cómo reaccionan los jugadores, cómo hacen la presión tras pérdida cuando el equipo trabaja unido".

Los parones de hidratación, un arma táctica

Zabaleta comentó también en su intervención las pausas de hidratación y su impacto en el desarrollo del juego, un asunto que el TSG sigue de cerca. El exlateral identificó dos lecturas opuestas según el momento del partido.

"Hay situaciones en las que un equipo dominaba antes de la pausa. Si necesitas ganar el partido o sumar un punto, el parón puede hacerte perder ese momento. Hay dos puntos de vista: para el que domina puede ser contraproducente, pero para el que va sufriendo es el momento de contrarrestar", analizó.

Desde la óptica técnico-táctica, el valor de la pausa es doble: "Va enfocada a un momento en el que los jugadores puedan descansar para los últimos 20-25 minutos, y también a poder modificar cosas a nivel táctico e intervenir para ganar el partido".

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Y un apunte final que el TSG subraya: no todas las pausas pesan igual. "El parón del segundo tiempo es más relevante que el del primero. En la primera mitad parece solo una pausa, pero en la segunda mitad genera un impacto mucho mayor".