Oyarzabal responde a las polémicas palabras del lehendakari sobre España: "Cada uno tiene sus gustos"

Mikel Oyarzabal está siendo uno de los nombres propios del Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero de la Real Sociedad suma ya cuatro goles y es el séptimo máximo goleador del torneo, a tan solo tres tantos del líder de la clasificación, Leo Messi.

La selección de Luis de la Fuente está centrada en los octavos de final, donde se verá las caras contra una de las selecciones más favoritas a alzar la Copa del Mundo, Portugal. Son conscientes de que superar la eliminatoria no será nada fácil, pero la afrontan con la moral por las nubes tras vencer a Austria con mucha solvencia.

Sin embargo, en la concentración española se ha hecho eco de las polémicas declaraciones del presidente vasco, Imanol Pradales, quien en el programa 'Los Desayunos de RTVE' y en la agencia EFE defendió que no iba con La Roja: "Yo soy de la selección vasca, punto".

El lehendakari exigió que España juegue un partido contra Euskadi en San Mamés con el objetivo de reivindicar el nacionalismo vaco: "A mí me gustaría que jugase en San Mamés contra Euskadi. Me gustaría que gane la selección que mejor juegue y lo demuestre".

Por otro lado, destacó la presencia de "unos cuantos y buenos jugadores" vascos en España, como Unai Simón, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Nico Williams y Oyarzabal.

Mikel Oyarzabal dedicándole su primer gol contra Austria a su futuro hijo / Archivo

Ayer, el delantero de la Real Sociedad atendió a 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, y compartió su punto de vista al respecto sobre las declaraciones que realizó el presidente vasco, entre otros temas.

En primer lugar, Oyarzabal quiso dejar claro que "cada uno tiene sus gustos y ya está".

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Por último, el '21' de la selección española reconoció al presentador de 'El Partidazo de COPE' que "yo no soy quién para hacerle cambiar de opinión a otra persona, y lo que opina cada uno, es respetable".