MUNDIAL 2026
Ousmane Dembélé, jugador de Francia: "Como llegué a Barcelona con solo un año y medio como profesional, no fui mucho al gimnasio. Sigo comiendo hamburguesas y pizzas después de los partidos"
El de Vernon ha cambiado la forma de cuidarse y aunque dispone de cocinero y dietista, le encanta seguir una tradición tras los partidos
La selección francesa se medirá a España este martes a las 21:00 hora española, en Dallas. Una cita histórica, entre dos equipos que buscan la revancha de las semifinales de hace dos años, de la Eurocopa y que quieren a toda costa lograr el pase a la final.
Francia llega como favorita al encuentro tras un torneo sensacional, en el que prácticamente ha pasado por encima a todos los rivales sin sudar y con un arsenal ofensivo arriba que da miedo.
Mentalmente preparado
La delantera de Didier Deschamps está formada por Doué, Mbappé, Olise y Dembélé, el último, reciente Balón de Oro en 2025. El extremo francés es una de las grandes perlas de los galos y tras un final de temporada marcado por las lesiones, ha recuperado un gran nivel durante el torneo, con cinco goles.
En el París Saint-Germain, es uno de los emblemas del equipo. El de Vernon ha cambiado la forma de cuidarse y las dietas que sigue en su carrera como profesional. Sin embargo, mantiene un secreto: su comida tras los partidos.
"Como llegué al Barcelona con solo un año y medio como profesional, no fui mucho al gimnasio, salté directamente al campo con mucha energía y algo de talento también", dijo en su momento tras dejar el Barça. "Después de una, dos, tres, cuatro lesiones, entiendes que tienes que cuidar tu cuerpo, que el fútbol de alto nivel es exigente y que no se trata solo de talento, ni de despertar y saltar directamente al campo. Comprendí que tenía que trabajar, que tenía que fortalecerme, que tenía que comer bien, dormir bien. Lo entendí todo“, afirmó.
Una dieta variada
La dieta de Ousmane Dembélé se basa en alimentos frescos, naturales y sin ultraprocesados, diseñada por un chef personal. Su menú diario combina proteínas magras (como el salmón o el pollo) con verduras y frutos rojos. Además, incluye plátanos para obtener energía rápida, aunque mantiene la tradición de comer pizzas o hamburguesas ocasionalmente tras los partidos.
Pero hay una cosa de la que no pasa por alto: las hamburguesas. "Todos los jugadores comen hamburguesas o pizza después de los partidos. Yo no como mucho chocolate, así que todo bien. Pero sigo comiendo hamburguesas y pizza después de los partidos, y eso no va a parar", decía.
Contra España, veremos que alimentación sigue, pero lo más seguro es que llegue en las mejores condiciones de cara al encuentro, en el que se espera que haga un gran partido (aunque queda en manos de Cucurella).
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