Ounahi, "el '8' de Marruecos", aterriza en el Mundial y elimina a la primera anfitriona

Marruecos necesitó muy poco para golear a Canadá en Houston y clasificarse para los cuartos de final del Mundial. Dos zarpazos de Ounahi, discreto en lo que llevábamos de competición, y un tanto de Rahimi en el último suspiro permitieron a Los Leones del Atlas colarse entre las ocho candidatas finales al título en la que ya es su segunda aventura más longeva en la Copa del Mundo. Cayó la primera anfitriona.

Sorprendió para bien Canadá, que hasta la presente edición de la Copa del Mundo no sabía qué era ganar un partido en esta competición, en la primera mitad. El combinado americano mostró su mejor versión en lo que llevamos de torneo con una puesta en escena enérgica y muy agresiva en la ocasión tras pérdidas. Bono tuvo que realizar dos intervenciones de mérito, la primera a Jonathan David y la segunda a Oluwaseyi, para que el marcador no se moviera antes del cuarto de hora de juego.

Para acabar de poner contra las cuerdas a Marruecos, su principal referencia y una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo, Ismael Saibari, cayó lesionado antes de la media hora de juego. Con Brahim Díaz incómodo y la importantísima baja de Abde desde la preparación del torneo, el cuadro dirigido por Mohamed Ouahbi no encontró antes del descanso la forma de acercarse a la portería rival, defendida por Maxime Crépeau, más allá de un disparo lejano y tímido de Rahimi.

Saibari, durante el Canadá-Marrruecos / EFE

Dónde no llegó el fútbol, sin embargo, lo hizo la pizarra. Y la pasividad defensiva de Canadá. En una falta lateral, Achraf solo tuvo que hacer un pase atrás para habilitar a Ounahi y que el futbolista al que Luis Enrique apodó como "el '8' de Marruecos', desde la frontal del área, endosara un disparo inapelable. El tanto hizo mucho daño a los de Jesse Marsch, que fueron incapaces de reaccionar ni con lo que tenían sobre el césped ni con jugadores como Cyle Larin, Promise David o Jonathan Osorio, que salieron del banquillo e intentaron encontrar grietas (sin éxito) en la defensa rival.

En una reanudación en la que la diferencia entre los dos combinados no fue futbolística, sino competitiva, Jonathan David desaprovechó una falta clarísima en la frontal del área con un intento estrambótico de vaselina y, en la acción posterior, Ounahi dictó sentencia. Del posible empate, al 0-2. En una transición marca de la casa de Marruecos, Brahim Díaz efectuó una gran jugada individual y asistió al MVP del partido, que llega a la fase decisiva del Mundial con la flecha para arriba.

Rahimi, en el tiempo de añadido, puso el 0-3 final tras una nueva asistencia de Brahim. De menos a más el jugador del Madrid tanto en lo que llevamos de Mundial como en el propio encuentro.