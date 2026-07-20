Otamendi intentó calentar la entrega de medallas: "Toda la semana llorando con los árbitros, boludo"

Perder una final nunca es sencillo. Por eso, es un medidor excelente para conocer la clase que un futbolista tiene fuera del césped. Lo demostró Leo Messi, quien, pese a estar abatido, felicitó a los jugadores de España y mostró el respeto y la sencillez que lo han llevado a ser el mejor futbolista de todos los tiempos. No obstante, algunos de sus compañeros no adoptaron la misma actitud.

Las acciones de Leando Paredes con Gavi y Eric, la agresión de Ayala sobre Dani Olmo y el enfrentamiento protagonizado por Nicolás Otamendi mancharon el cierre de una final que España dominó y mereció ganar.

Otamendi pelea un balón con Ferran Torres / EFE

El experimentado central argentino, que había comenzado el encuentro en el banquillo y entró como suplente en el minuto 44, sustituyendo al lesionado Lisandro Martínez, quiso ser protagonista durante los momentos previos a la entrega de medallas.

El veterano defensa argentino mantuvo una tensa conversación con Rodri, capitán de la selección española, al que acusó directamente de haberse quejado de los arbitrajes durante toda la semana anterior a la final.

"Empieza a hablar menos, boludo, que estuvisteis llorando toda la semana. Toda la semana estuvisteis llorando. Vos y Laporte. Los dos. Eso no se hace. Estuvieron llorando con los árbitros, amigo", le recriminó Otamendi al centrocampista español.

Rodri, que sí había logrado el objetivo sobre el césped del MetLife Stadium, no entró en provocaciones y trató de responder con calma para evitar que el intercambio de palabras fuera a más. "Le tengo respeto", señaló el capitán de España.

Sin embargo, el central argentino continuó con sus reproches: "Pero vos no tenés que hablar antes, ¿sabés?", le dijo. "¿Qué he dicho? ¿Laporte?", respondió sorprendido Rodri. Otamendi señaló entonces hacia atrás, en dirección al defensa del Athletic, mientras insistía: "¿No has visto lo que ha dicho esta semana?"

Mikel Oyarzabal se acercó para intentar mediar entre ambos jugadores, aunque el argentino siguió dirigiéndose a Rodri. La cosa no fue a más y España celebró el merecido título.