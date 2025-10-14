Sudáfrica vuelve a un Mundial 16 años después; Osimhen se carga el sueño de Benín

De forma cruel, pero sin respuesta posible sobre el terreno de juego, Nigeria terminó este martes de manera despiadada con el sueño de Benín de clasificarse para el Mundial 2026. El cuadro beninés llegaba como primer clasificado del Grupo C a falta de una sola jornada, aunque encontró en Viktor Osimhen su verdugo final que puso fin a su particular milagro sin opción ni siquiera de pasar a la repesca.

Tras conseguir Cabo Verde este lunes su primera clasificación a un Mundial de fútbol, este martes era el turno para que Benín hiciese lo propio. Sin las estrellas que sí tiene Nigeria, su rival en el último partido de la fase de clasificación, el cuadro beninés se encomendaba a la fuerza del grupo para, como mínimo, conseguir un empate que les servía para ser primeros. A la postre, esa premisa terminó siendo insuficiente.

Sudáfrica vuelve a un Mundial

Lo fue porque se encontraron de frente con Viktor Osimhen, quien con un triplete de goles echó por tierra las esperanzas de todo un país de ver a su equipo participar en una Copa del Mundo por primera vez. No será en Estados Unidos, Canadá y México porque, además, la victoria por 3-0 de Sudáfrica hizo saltar a la primera posición a los sudafricanos, relegando a Nigeria a la repesca como segundo a pesar de ganar 4-0 y a Benín eliminada como tercera de grupo.

Sudáfrica, el gran vencedor del Grupo C, consigue volver a un Mundial por primera vez desde 2010. La victoria contra Ruanda hizo asaltar la primera plaza a los sudafricanos, que aprovechó la derrota de Benín para clasificar de manera directa para la cita mundialista.

En el Grupo G, la victoria en el último suspiro de Argelia -ya clasificada de manera directa- contra Uganda, segunda del grupo, dejó a los ugandeses sin opciones de jugar la repesca. Cabe recordar que en la fase de clasificación africana, los cuatro mejores segundos puestos se disputan una repesca africana, donde el ganador jugar otro repechaje internacional contra selecciones de todo el mundo.